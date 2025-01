Larkin Poe: veröffentlichen neues Studioalbum „Bloom“ am 24.01.2025

Larkin Poe, das dynamische Schwesternduo Lovell, das für seine elektrisierende Mischung aus Southern Rock, Blues und Americana bekannt ist, meldet sich mit seinem mit Spannung erwarteten Album Bloom zurück. Nach ihrem Grammy-gekrönten Erfolg mit Blood Harmony im Jahr 2024 hat sich das Duo auf eine tiefergehende musikalische Reise begeben und eine Sammlung von Songs geschaffen, die von Introspektion, Authentizität und einer tiefen Verbindung zu ihren Wurzeln in der amerikanischen Musik zeugen.

Seht euch das Video zu If God Is A Woman hier an:

Bloom markiert eine bedeutende Entwicklung in Larkin Poes kreativer Reise. Alle Songs sind aus der Zusammenarbeit zwischen Megan, Rebecca und dem Co-Produzenten Tyler Bryant entstanden und sind Ausdruck ihrer Synergie, die über eine reine musikalische Partnerschaft hinausgeht. Rebecca bemerkt: „In Bloom geht es darum, sich selbst inmitten des Alltaglärms zu finden und die Fehler und Eigenheiten, die uns ausmachen, von ganzem Herzen anzunehmen.“ Dieses Thema der Selbstakzeptanz steht im Mittelpunkt des Album-Narrativs: die Feier der Individualität vor dem Hintergrund zeitgenössischer Blues- und Rockeinflüsse.

Die Lovell-Schwestern, die für ihr tiefgründiges Songwriting bekannt sind, stellen mit Bloom das Geschichtenerzählen in den Mittelpunkt. Jeder Track entfaltet sich wie ein Kapitel, mit Texten, die sich immer tiefer in das Herz von Larkin Poe winden. Rebecca meint: „Das Songwriting steht bei dieser Platte im Mittelpunkt; die Texte treffen wirklich ins Herz.“ Ihre Einflüsse aus dem Southern Rock der 70er Jahre sind unverkennbar, werden aber in einen modernen Kontext eingeflochten, der sich gleichzeitig nostalgisch und frisch anfühlt. Die Leadsingle des Albums, Bluephoria, fängt die Essenz von Larkin Poes genreübergreifenden Erfahrungen ein. Rebecca beschreibt: „Es ist eine Rock’n’Roll-Reminiszenz an die Dualität der menschlichen Erfahrung, in der Leid und Freude miteinander verwoben sind, um Bedeutung zu schaffen.“ Der von der Blues-Legende Furry Lewis inspirierte Text ist ein Beispiel für die Fähigkeit der Band, persönliche Geschichten mit universellen Themen zu verbinden, während die rifflastige, psychedelisch angehauchte musikalische Untermalung das Stück als Livekracher prädestiniert.

Mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus poetischer Lyrik, meisterhafter Instrumentierung und gefühlvollen Harmonien zementiert Bloom nicht nur Larkin Poes Status als musikalische Innovatorinnen, sondern bekräftigt auch ihr Engagement, bedeutungsvolle, seelenbewegende Musik zu erschaffen. Als moderne Fackelträgerinnen der amerikanischen Roots-Musik setzen die Lovell-Schwestern ihre Reise der Selbstentdeckung und der Feier des authentischen Selbst fort. Mit diesem Album laden uns Larkin Poe ein, mit ihnen zu erblühen, die Schönheit des Wachstums und den Reichtum ihres amerikanischen musikalischen Erbes zu umarmen.

Direkt zur Albumveröffentlichung werden Rebecca und Megan Lovell nach Deutschland kommen und am 27.01. im ARD Morgenmagazin auftreten und gegen Abend ihr Liveset im Kölner Saturn spielen und auch Autogramme geben. Einlass ist ab 18 Uhr.

Bloom – Tracklist:

1. Mockingbird

2. Easy Love Part 1

3. Little Bit

4. Bluephoria

5. Easy Love Part 2

6. Nowhere Fast

7. If God Is A Woman

8. Pearls

9. Fool Outta Me

10. You Are The River

11. Bloom Again

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Bisher wurden folgende Songs vorab veröffentlicht: Bluephoria, If God Is A Woman und Mockingbird

Larkin Poe – Bloom Tour 2025

26.10.25 Köln – E-Werk

01.11.25 Berlin – Tempodrom

04.11.25 A- Wien – Gasometer

05.11.25 München – Tonhalle

08.11.25 CH- Genf – Alhambra

Veranstalter der dt. Daten: Wizard Promotions

Details zur Tournee finden man unter www.larkinpoe.com/tour

Larkin Poe online:

https://www.larkinpoe.com/

https://www.facebook.com/larkinpoe

https://www.instagram.com/larkinpoe/