G3 (Satriani, Johnson & Vai) – Reunion Live

Das Original-G3-Line-Up ist endlich wieder vereint! Mit G3 Reunion Live, jetzt weltweit über earMusic erhältlich, erleben Fans die pure Gitarrenmagie von Joe Satriani, Eric Johnson und Steve Vai. Dieses mitreißende Livealbum wurde im Orpheum Theater in Los Angeles aufgenommen und fängt die Energie ihrer ausverkauften US-Tour 2024 ein. Erstmals seit ihrer legendären Gründung im Jahr 1996 stehen die drei Gitarrenvirtuosen wieder gemeinsam auf der Bühne – mit vollständigen Sets, darunter Satrianis, Johnsons und Vais. Abgerundet wird das Erlebnis durch einen grandiosen Zugaben-Jam mit explosiven Cover-Versionen von Jimi Hendrix, Eric Clapton und Steppenwolf. Mit einer Spielzeit von ca. 143 Minuten ist G3 Reunion Live ein Erlebnis für jeden Rock- und Bluesrock-Fan. Erhältlich ist die Produktion als Deluxe Edition, 4LP Gatefold und 2CD Digipak bei earMusic.

Den Anfang der Show macht das Steve-Vai-Set mit Songs wie Gravitas, Tender Surrender und For The Love Of God. Die Instrumente erzählen eine bunte Geschichte und lassen den Hörer in ein qualitativ hochwertiges Blues-Rock-Bett fallen. Warm eingedeckt mit rockigen Elementen erzeugen die Instrumente einen lebendigen Sound und eine euphorische Stimmung. Von Steve springen sie direkt zu Eric Johnson, der mit Land Of 1000 Dances durchstartet. Das warme wie erfrischende Grundgefühl bleibt bestehen und auch an der Klasse ändert sich unter der Führung von Eric nichts. Starke Blues-Atmosphären dringen aus der Anlage. Bedachter als Vai dreht er progressiver auf und lässt auch mehr Vocals zu. Locker und spannend zugleich ist der Anspruch an diesem Liveset ziemlich hoch. Das Trio kann diesem komplett folgen und liefert eine eindrucksvolle Show, die hier jedem Fan zugänglich gemacht wird. Satriani wollen und dürfen wir hier nicht aus dem Auge verlieren. Auch der dritte Künstler der G3 liefert spannende Gitarrenkunst ab. Mein persönlicher Favorit, Sahara, sorgt immer wieder für Gänsehautmomente. Die gemeinsamen Tracks runden die ganze Sause ab und lassen Blues-Rock-Fans keine andere Wahl, als bei Reunion Live mal reinzuhören.

