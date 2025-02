The Hellacopters: neues Album „Overdriver“ ist jetzt erhältlich

Das Warten hat ein Ende, am 31. Januar erschien Overdriver, das fantastische neue Album der energiegeladenen Rock’n’Roll-Urgesteine The Hellacopters, die mit ihrem neunten Album ihr 30-jähriges Bandjubiläum begehen.

Der Nachfolger ihres hochgelobten, chartstürmenden Comeback-Albums Eyes Of Oblivion ist bis zum Rand gefüllt mit röhrenden Gitarren und erderschütternden Grooves, fausthochreißender Energie und hymnischen Refrains, wobei die Vielfalt größer ist als je zuvor.

Singles wie Leave A Mark und die Instant-Hits (I Don’t Wanna Be) Just A Memory und Do You Feel Normal haben nur einen kleinen Teil der stilistischen Bandbreite gezeigt, die man auf Overdriver finden kann. Mit rasanten Knallern wie Wrong Face On und Faraway Looks knüpfen The Hellacopters sogar an ihre frühen Tage an.

Zur Feier des Releases wurde ein kompletter Album-Stream von Overdriver auf YouTube hochgeladen. Schaut ihn euch hier an und dreht die Lautstärke voll auf!

Overdriver kaufen / streamen: https://hellacopters.bfan.link/odlp

The Hellacopters werden eine Reihe von Release-Shows in Schweden, Finnland und Norwegen spielen, von denen die meisten bereits ausverkauft sind. Zu Gast sind sie bei der schwedischen Rockband Spiders. Weitere Headline-Shows in Deutschland und Dänemark mit Unterstützung der legendären US-Rock’n’Roll-Helden Supersuckers folgen im April, sowie im weitern Jahresverlauf einige ausgewählte Sommer-Festival-Shows. Sichert euch jetzt eure Tickets, denn sie sind schnell vergriffen!

Mehr Infos zum brandneuen Album der Hellacopters und den kommen den Live-Terminen für 2025 findet ihr hier:

