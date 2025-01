The Hellacopters: veröffentlichen Video zur neuen Single „Do You Feel Normal“

Die energiegeladenen Rock’n’Roll-Urgesteine The Hellacopters starten mit einem Paukenschlag in das Jahr 2025 und haben eine weitere großartige Single aus ihrem kommenden neuen Studioalbum Overdriver veröffentlicht, das am 31. Januar erscheinen wird.

Do You Feel Normal ist einer der fesselndsten und motivierenden Songs des Albums, trotz seiner lyrischen Themen, die sich mit Entfremdung und Einsamkeit befassen. The Hellacopters haben in ihrer Karriere viele Hits geschrieben, und dieser Song gehört einfach in die erste Reihe. Seine verlockende Lead-Melodie und der Refrain könnten im Jahr 2025 zu eurer ersten Sucht werden.

Das scharfe Musikvideo zu Do You Feel Normal wurde im wunderschönen historischen Vergnügungspark Gröna Lund in Stockholm, Schweden, gedreht, der 1883 seine Pforten öffnete. Der Clip wurde unter der Regie von Johan Bååth gedreht.

Seht euch das Musikvideo zu Do You Feel Normal hier an:

Hört euch die neue Single Do You Feel Normal hier an: https://hellacopters.bfan.link/dyfnsg

Overdriver – Tracklist:

1. Token Apologies

2. Don’t Let Me Bring You Down

3. (I Don’t Wanna Be) Just A Memory

4. Wrong Face On

5. Soldier On

6. Doomsday Daydreams

7. Faraway Looks

8. Coming Down

9. Do You Feel Normal

10. The Stench

11. Leave A Mark

Das Album Overdriver hier vorbestellen / vormerken: https://hellacopters.bfan.link/odlp

Verfügbare Formate:

Ihr könnt Overdriver sowohl auf LP als auch auf CD vorbestellen. Zusätzlich zu den regulären Editionen gibt es ein Ltd. Digipak, inkl. Patch, und eine Ltd. Deluxe LP mit einer Bonus 12“. Beide Sonderprodukte enthalten zwei Bonustracks.

– Ltd Edition Digipak CD /w Patch & 2 Bonus Tracks * (3.500)

– Ltd. Deluxe LP (Apricot & Black Marbled)

+ Bonus Maxi 12“ * (via NB Mailorder & Band Store US) (1.200)

– Ltd. Deluxe LP (Magenta Transparent)

+ Bonus Maxi 12“ * (nur via Band Store EU) (1.000)

* Bonus Tracks: Wild Night (Van Morrison-Cover), What’s Going On? (Al Stewart-Cover)

– Black LP (unlimited)

– Brick Red LP (unlimited)

– Apricot + Purple Black Splatter LP (1.500)

– Apricot LP (only in Nordic countries) (1.000)

– Yellow Transparent LP (only in Sweden) (1.000)

– Oxblood LP (via Sound Pollution) (500)

– Red Gold LP (via Sweden Rock) (500)

– Picture LP (only via band) (1.000)

– Cassette (only via band) (200)

– CD Jewelcase

– Digital Album

The Hellacopters Live 2025

31.01. SE Stockholm – Vasateatern – Sold Out

01.02. SE Stockholm – Vasateatern – Sold Out

02.02. SE Stockholm – Vasateatern

06.02. FI Tampere – Tavara-asema

07.02. FI Helsinki – House of Culture – Sold Out

12.02. NO Oslo – Rockefeller – Sold Out

13.02. SE Gothenburg – Pustervik

14.02. SE Gothenburg – Pustervik – Sold Out

15.02. SE Lund – Mejeriet

14.04. DE Cologne, Carlswerk

15.04. DE Munich – Muffathalle

16.04. DE Frankfurt – Batschkapp

17.04. DE Hamburg – Docks

18.04. DK Copenhagen – Pumpehuset

19.04. SE Helsingborg – The Tivoli

24.04.-27.04. SE Sälen – Ski & Rock

09.05.-13.05. US Miami,FL – Little Steven’s Underground Garage Cruise

23.05.-25.05. DE Berlin – Desertfest

19.06.-21.06. ES Vitoria-Gasteiz – Azkena Rock Festival

19.06.-22.06. FR Clisson – Hellfest

30.07.-02-08. DE Wacken – Wacken Festival

08.08.-10.08. BE Kortrijk – Alcatraz

Sichert euch jetzt eure Tickets, denn sie sind schnell weg!

