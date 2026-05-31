In This Moment: kehren mit brandneuer Single „Sleeping With The Enemy“ zurück

In This Moment verbinden theatralische Intensität mit messerscharfem Modern Rock und sind zweifellos eine der unverwechselbarsten Identitäten innerhalb des Heavy-Music Genres. Angeführt von der hypnotischen Präsenz von Maria Brink hat die für den GRAMMY nominierte Band ihre Mischung aus Spektakel, Verletzlichkeit und massiven melodischen Hooks zu einem globalen Phänomen gemacht und dabei Platin-Erfolge, sowie mehr als zwei Milliarden Streams in ihrer Karriere erzielt. Nun schlägt die Band mit der Veröffentlichung der explosiven neuen Single Sleeping With The Enemy ein neues Kapitel auf.

Brink über die neue Single: „With Sleeping With The Enemy and our upcoming album, we’re confronting the darkness — whether it’s inside us or external. It’s about looking that darkness in the face and transforming it into empowerment. We feel so exhilarated and ready to show the world what we’ve conjured up.“

Sleeping With The Enemy und die bereits veröffentlichte Single Heretic (feat. Kim Dracula) geben einen ersten Vorgeschmack auf das kommende, noch unbetitelte neunte Album der Band und ihr Debüt bei Better Noise Music. Weitere Details werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Außerdem ist Brink auch auf der aktuellen Single Villainous von Eva Under Fire zu hören, die sich in den US-amerikanischen Active-Rock-Radio Charts auf die Top 10 zubewegt.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2005 haben In This Moment unter der Leitung der “Mother ” Maria Brink – zusammen mit Mitbegründer und Leadgitarrist Chris Howorth, Bassist Travis Johnson, Gitarrist Randy Weitzel und Schlagzeuger Kent Diimmel – eine treue Fangemeinde aufgebaut. Sie haben sich stetig zu einer der einflussreichsten und prägendsten Bands des 21. Jahrhunderts entwickelt.

Bis heute haben In This Moment weltweit über 2 Milliarden Streams generiert. Neben dem mit Gold ausgezeichneten Album Blood [2012] weist das Quintett auch sieben Gold- und zwei Platin-Singles vor, gefolgt von drei Top-25-Platzierungen in den Billboard 200 mit Black Widow [2014] und Ritual [2017].

2022 veröffentlichte die Band Blood 1983 [BMG], eine neu interpretierte EP zum zehnjährigen Jubiläum von Blood. Im Jahr 2023 veröffentlichten die langjährigen Größen der Heavy-Musik dann ihr achtes Studioalbum Godmode [BMG], ein Album mit 10 Songs – darunter die kraftvolle Lead-Single The Purge, ein atemberaubendes Cover von Björks Army Of Me, der Track Damaged mit Spencer Charnas von Ice Nine Kills und I Would Die For You, das auf dem Soundtrack zu John Wick: Chapter 4 zu hören war.

Nun sind In This Moment bereit, ihre Fangemeinde mit einer neuen Ära zu begeistern. Passenderweise ist die Zukunft für die Band und ihre Fans ebenso strahlend wie düster…

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