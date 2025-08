Finger Eleven: veröffentlichen im Herbst ihr erstes Studioalbum seit zehn Jahren

Finger Eleven, eine der erfolgreichsten kanadischen Bands aller Zeiten, erlebt derzeit einen aufregenden Moment der Rückkehr. Die mehrfach mit Platin ausgezeichnete und mit einem Juno Award geehrte Gruppe – Scott Anderson (Gesang), James Black (Leadgitarre, Backing Vocals), Rick Jackett (Rhythmusgitarre), Sean Anderson (Bass) und Steve Molella (Schlagzeug) – tourte letzten Sommer mit ihren langjährigen ehemaligen Labelkollegen Creed durch Amerika und erinnerte sich an den Sommer von 1999. Rick Jackett, der Gitarrist, erklärt: „People were just smiling the whole time—it was contagious.“ Er fügt hinzu: „We forgot we had so many friends in America. That was a cool feeling.“

Diese ansteckende, belebende Energie half Finger Eleven, ihr erstes neues Studioalbum seit einem Jahrzehnt, Last Night On Earth, mit Begeisterung abzuschließen. Das Album wird am 7. November über Better Noise Music veröffentlicht, und es ist das erste mit dem Label. Vorbestellungen sind jetzt hier verfügbar. Am 01. August haben sie die zweite Single und das Video des Albums veröffentlicht, das kraftvolle Blue Sky Mystery mit Richard Patrick von Filter. Den Song kann man hier hören und das Video hier ansehen:

Scott Anderson, der Sänger, merkt an, dass der Refrain einen starken Black Sabbath-Vibe hatte, und die Band hielt diesen während der gesamten Entwicklung des Songs bei, auch wenn sich die Strophen erheblich veränderten. Änderungen kamen sogar in der letzten Minute des Mischens, aber sie erhielten den Song, den sie wollten. Er schrieb die Texte für Blue Sky Mystery über das Eintauchen in das Kaninchenloch einer tiefen Obsession. „The more it’s in front of you, the less you understand it, the more you’re obsessed with it“, sagt er. „You can’t get your mind around it, or away from it.“

James Black, der Gitarrist, erinnert sich: „Blue Sky Mystery was originally called 10 Ton Saber. I just pictured some guy in Star Wars with an enormous, bazooka-sized lightsaber.”

Richard Patrick, der Sänger von Filter, sagt: „Working with Scott, James, Rick, Sean and Steve could not have gone smoother. They are good guys and total pros.“ Er fügt hinzu: „Coincidentally, Filter is also celebrating its 30th Anniversary and we’ve never had the opportunity to work with Finger Eleven before, save for an appearance at a festival together somewhere. Recording Blue Sky Mystery was a lot of fun.“

Finger Eleven haben immer ihre musikalischen Einflüsse seit den 1960er Jahren in ihren Rock-Mix integriert. Sie erkennen an, dass Phil Collins und Genesis einen großen melodischen Einfluss auf Last Night On Earth hatten. Die neuen Songs erkunden zeitlose Konzepte von Finger Eleven mit frischen Wendungen. Während Adrenaline eine mitreißende, intensive Hymne über das Vorankommen gegen Widrigkeiten ist, handelt Blue Sky Mystery von der Faszination für etwas, das gerade außerhalb der Reichweite liegt. Weiter im Album verfolgt The Mountain musikalische Höhen und Tiefen auf der Suche nach dem Song, der den kreativen Prozess in einem fantastischen Setting ausdrückt. Dann gibt es den akustischen Titel Last Night On Earth, der Beziehungsturbulenzen behandelt. Es ist der persönlichste neue Track für Frontmann Scott Anderson.

Die aus Burlington, Ontario stammenden und mittlerweile hauptsächlich in Toronto ansässigen Finger Eleven haben eine Reihe erfolgreicher Alben veröffentlicht und gehören zu den besten Live-Bands, die je aus dem großen weißen Norden hervorgegangen sind. Nach einer ereignisreichen Festivalsaison in diesem Sommer werden Finger Eleven mit Alien Ant Farm und Brkn Love auf eine Reihe von Konzerten in den USA gehen, die auf die Veröffentlichung des neuen Albums hinführen. Anschließend folgt ihre bisher größte Tour durch Kanada, bei der sie von den ebenfalls kanadischen Bands Headstones und Tea Party begleitet werden.

