Prong am 02.08.2025 im Colos-Saal in Aschaffenburg

Event: Prong – 31 Years Of Cleansing Tour

Künstler: Prong

Ort: Aschaffenburg, Colos-Saal

Datum: 02.08.2025

Genre: Industrial Metal

Besucher: ca. 400

Prong, ihres Zeichens Thrash/Industrial Metal-Pioniere, haben nicht nur einen unvergleichlichen Sound – auch das Album Cleansing!, das 1994 veröffentlicht wurde, ist nicht nur für die Band, sondern auch für die Szene mehr als wegweisend. Solche Jubiläen muss man einfach feiern – am besten auch gleich mit einer Deutschland- und Europatour, was die sympathischen US-Jungs zurzeit auch gleich in die Tat umsetzen.

Wir dürfen sie im Aschaffenburger Colos-Saal live bewundern. Um 20:30 Uhr fällt der Startschuss für eine Reise in die Vergangenheit – und das ganz ohne Vorband, weil diese nicht erscheint. Aber wer braucht schon Vlad In Tears, wenn er eine geballte Ladung Prong vorgesetzt bekommt?

Dafür, dass die Band aus den 80ern schon einige Jahre auf dem Buckel hat, mehrere Besetzungswechsel hinter sich brachte und trotzdem noch super spielt – Respekt. Dass sie aber das Beste aus Cleansing! und den letzten Jahren in 29 Songs wiedergibt und das ganze zwei Stunden lang, das ist wirklich allererste Sahne.

Die Stimmung: Bestens. Das Publikum: Gut durchgemischt, 400 ältere und jüngere Metalfans sind da. Die Erwartungen: Natürlich, wenn man die Setlists der letzten Tage gesehen hat, mehr als groß.

Und die Fans sollen auch nicht enttäuscht werden. Auch ich als alter Prong-Fan bin heute mehr als begeistert, nachdem ich mir vorgenommen habe, alle meine Oldstar-Bands aus den früheren Zeiten noch vor ihrem Tod zu erleben.

Aber davon sind wir heute meilenweit entfernt. Nicht nur, dass die einzige Konstante über die Jahre, Sänger und Gitarrist Tommy Victor, verdammt gut aussieht, er spielt und singt auch, als gäbe es keinen Morgen. So viel Energie muss erst mal ein junger Sänger aufbringen.

Von Anfang an ist die Stimmung super und obwohl zwischendurch mal der Sound hängt, wird das gekonnt überspielt – entweder von Tommy selbst, der am liebsten in die Menge hüpfen würde, so viel Spaß hat er bei dem Gig – ebenso wie sein Bassist Christopher Dean oder Schlagzeuger Tyler Bogliole.

Von Beg To Differ, Carved Into Stone, Out Of This Misery, No Question, Broken Peace oder Test. Danach gibt es sogar noch einen Gitarrenwechsel, wie dann erneut bei den letzten Songs.

Das Lustigste heute Abend ist, als Prong bei Song 24 (Revenge …Best Served Cold) sind und mit Snap Your Fingers, Snap Your Neck weitermachen wollen, fällt Schlagzeuger Tyler auf, dass die Band zwei Songs ausgelassen hat, nämlich Inheritance und Another Worldly Device. Diese werden dann prompt nachgeholt, denn das Publikum soll kein Lied aus der Setlist verpassen. Sensationell.

So wie der Schluss mit Snap Your Fingers, Snap Your Neck und However It May End. Danach kommt die Band zum Handshake auch noch nach draußen – was will man mehr? Das nenne ich einen perfekten Metalabend!