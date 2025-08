Lost in Hollywood: veröffentlichen weiteren Song „The Art Of Being Torn Out“ vom kommenden Album

Die frisch unter Vertrag genommene Metalcore-Band Lost in Hollywood hat einen brandneuen Track und ein dazugehöriges Video mit dem Titel The Art Of Being Torn Out veröffentlicht. Der Song stammt von ihrem kommenden zweiten Studioalbum, das noch in diesem Jahr über Arising Empire erscheinen wird.

Das Video zu The Art Of Being Torn Out kann hier angesehen werden:

The Art Of Being Torn Out hier streamen: https://arisingempire.com/lih

Lost in Hollywood wurde Anfang 2023 gegründet und hat sich schnell einen Namen in der Metalcore-Szene gemacht. Ihr Debütalbum The Beauty of Death war ein großer Erfolg und verzeichnet bisher über 1,8 Millionen Streams.

Für die neue Single arbeitete die Band mit Chris Zühlke von den Labelkollegen Half Me, einer der aufregendsten neuen Musiker in der Heavy-Music-Szene, zusammen.

Erlebt die Band live anfolgenden Terminen:

21.08. Karlsruhe

22.08. München

23.08. Frankfurt

06.09. Hamburg

29.11. Bremen

Mehr Informationen zu Lost In Hollywood findet ihr hier:

Lost In Hollywood online:

https://www.facebook.com/lostinhollywood.official/

https://www.instagram.com/lostinhollywood.official/