Heute Nacht In Jungleland: Bruce Springsteen und sein legendäres Album Born To Run

1975 stand Bruce Springsteen am Anfang seiner Karriere. Seine ersten beiden Alben hatten kommerziell noch nicht viel bewegt, aber die Kritiker bereits aufgehorcht: Hier war einer, der große Geschichten erzählen und den Finger auf den Puls Amerikas legen konnte. Mit Born To Run bewies Springsteen, dass das bei weitem nicht alles war: Wie kaum ein anderer verstand er es, Amerikas komplizierte Seele zutage zu fördern und sie in mitreißende Rocksongs zu verpacken, die keinen Musikfan unberührt ließen. Mit diesem Album wurde Springsteen – nicht zuletzt dank des ikonischen Titelsongs – zu einem der größten Rockstars aller Zeiten.

Der Journalist Peter Ames Carlin hat sich dieses Meilenstein-Album, das in diesem Jahr seinen 50. Jahrestag feiert, im Detail angenommen. Nachdem er 2012 die hochgelobte autorisierte Springsteen-Biografie Bruce verfasst hatte, verfügte er bereits über beste Kontakte zu Springsteen selbst, seinen Bandkollegen und seinem ganzen Umfeld und konnte daher für Heute Nacht In Jungleland Informationen zusammentragen, die ganz neue Einsichten über den Boss, seine Arbeit im Studio und die Hintergründe zu den einzelnen Songs vermitteln.

Es ist eine wahre Schatztruhe an bisher unerzählten Geschichten, die Carlin hier öffnet. Kenntnisreich und spannend schildert er die Entstehung der Titel, von den ersten Klaviertönen von Thunder Road bis hin zum Outro von Jungleland, und enthüllt dabei den teilweise quälenden Arbeitsprozess ebenso wie die Tiefe von Springsteens kreativer Vision. Das tragende Thema von Born To Run ist die Flucht aus dem alten Leben und hin zu einem Neuanfang – genau das, was diese Platte für Springsteen tatsächlich sein sollte. Carlin nimmt den Leser mit ins Studio, zu den Bandproben, ans Mischpult und in Springsteens Haus in Long Branch, wenn der Songwriter am Klavier saß. Besser lässt sich Musikgeschichte kaum erleben!

Autor / Autorin: Peter Ames Carlin

Übersetzt von: Andreas Schiffmann

Produktumfang Seitenanzahl (gesamt): 304

Erscheinungstermin: 18.09.2025