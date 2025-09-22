Finger Eleven: melden sich mit „Last Night On Earth“ zurück

Die kanadischen Multi-Platin-Rocker Finger Eleven haben mit Last Night On Earth den Titeltrack ihres kommenden Albums veröffentlicht. Es handelt sich um das erste neue Studioalbum der Band seit einem Jahrzehnt, das am 7. November bei Better Noise Music erscheinen wird.

Der Song, eine eindringliche, von Streichern getragene Ballade über zerbrechende Beziehungen, fand seine endgültige Form erst nach Jahren des Arbeitens und Experimentierens. „Scott hat einige meiner Lieblingszeilen geschrieben. Es war das Natürlichste, wie der Song je geklungen hat“, schwärmt Drummer Steve Molella. Frontmann Scott Anderson beschreibt den Text als Momentaufnahme jener quälenden Ungewissheit, wenn Konflikte ungelöst bleiben.

Zuvor hatten Finger Eleven bereits mit den Singles Adrenaline und Blue Sky Mystery von sich hören lassen: Letztere brachte der Band in Kanada ihren dritten aufeinanderfolgenden Radio-Top-10-Hit, während Adrenaline monatelang in den dortigen Charts verweilte.

Mit Last Night On Earth knüpfen die Musiker aus Burlington, Ontario, an ihre erfolgreiche Vergangenheit an. Hits wie One Thing und Paralyzer machten sie zu einer der erfolgreichsten Rock-Bands Kanadas, ausgezeichnet mit Gold- und Platin-Awards sowie einem Juno Award.