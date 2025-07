Five Finger Death Punch: neues Album „Best Of Volume 1“ ist jetzt erhältlich

Die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Hardrock-Band Five Finger Death Punch feiert ihr 20-jähriges Jubiläum mit der heutigen Veröffentlichung ihres neuen Albums Best Of – Volume 1 über Better Noise Music – einer Sammlung neu aufgenommener Versionen ihrer größten Chart-Hits. Die Entscheidung, die Songs neu aufzunehmen, ist eine Reaktion auf den kürzlichen Verkauf der Original-Masteraufnahmen durch ihr ehemaliges Label – eine Maßnahme, die ohne das Wissen der Band erfolgt und ohne die Möglichkeit, ihre eigenen Werke zurückzukaufen.

Als sie mit dieser unerwarteten Wendung konfrontiert wurden, entschieden sie sich, daraus etwas Positives und Kraftvolles zu machen. Anstatt sich mit einem Remix oder Remaster zufrieden zu geben, beschlossen die Mitglieder, die bekanntesten Songs als Ausgabe von 2025 komplett neu aufzunehmen – eine Hommage an die Werke und an die Fans, die sie dahin gebracht haben, wo sie heute stehen, und ihnen auf jedem Schritt ihres Weges zur Seite standen.

Five Finger Death Punch haben großen Respekt vor den Originalaufnahmen und den Menschen, die an ihrer Entstehung beteiligt waren, aber die Band freut sich darauf, Fan-Favoriten wie The Bleeding, Bad Company und Wrong Side Of Heaven neues Leben einzuhauchen und dieses nächste Kapitel mit Fans auf der ganzen Welt zu teilen.

Zeitgleich mit haben Five Finger Death Punch ein brandneues Lyric-Video zur neu aufgenommenen Version des Klassikers Wash It All Away aus ihrem Platin-Album Got Your Six von 2015 veröffentlicht. Seht es euch hier an:

