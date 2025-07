Wiesmoor Kids Festival: findet am 17.08.2025 mit Heavysaurus und weiteren Künstlern statt

Am Sonntag, den 17.08.2025, findet in Wiesmoor ein besonderes Highlight für Familien statt: das Wiesmoor Kids Festival. Die Freilichtbühne Wiesmoor verwandelt sich an diesem Tag in ein kunterbuntes Festivalgelände für Kinder und ihre Familien.

Los geht es um 11:00 Uhr mit dem Einlass, das eigentliche Programm startet um 13:00 Uhr und läuft rund fünf Stunden bis etwa 18:00 Uhr. Auf die kleinen Besucher wartet ein abwechslungsreiches Line-up mit bekannten Kinderstars: Die rockenden Dinosaurier von Heavysaurus, der beliebte Kinderliedersänger Volker Rosin, der sympathische Musiker Nilsen, die mitreißende Isa Glücklich und der unterhaltsame DJ Kroko sorgen für jede Menge Spaß, Musik und Bewegung.

Das Festival verspricht ein unterhaltsames Open-Air-Erlebnis mit Mitmachaktionen, Mitsingen und Tanzen. Für das leibliche Wohl wird vor Ort ebenfalls gesorgt sein. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass es aufgrund von Krankheit oder kurzfristigen TV-Verpflichtungen zu Änderungen im Programm kommen kann.

Veranstaltungsort ist die idyllisch gelegene Freilichtbühne Wiesmoor, Freilichtbühnenstraße 64, 26639 Wiesmoor. Tickets sind online erhältlich über die Seite von Mein Lieblings Event GmbH.

Das Wiesmoor Kids Festival bietet die perfekte Gelegenheit für einen ausgelassenen Sommertag voller Musik, Spaß und fröhlicher Kinderaugen.

Fakten zum Wiesmoor Kids Festival

Event: Wiesmoor Kids Festival 2025

Datum: Sonntag, 17. August 2025

Ort: Freilichtbühne Wiesmoor, Freilichtbühnenstraße 64, 26639 Wiesmoor

Einlass: ab 11:00 Uhr

Beginn: 13:00 Uhr

Dauer: ca. 5 Stunden Live-Programm

Veranstalter: Mein LIEBLINGS Event GmbH

Line-Up / Künstler:

Heavysaurus, Volker Rosin, Nilsen, Isa Glücklich und DJ Kroko

Tickets findet ihr hier: https://meinlieblingsevent.de/events/wiesmoor-kids