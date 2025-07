I Saw Daylight: veröffentlichen neue Single „Coldsoul“

I Saw Daylight loten auf ihrer neuen EP Smilingisoverrated die grenzen zwischen Melodic Hardcore, Emo und Post-Hardcore weiter aus. Seit 2010 entwickelt die Band aus Ulm dabei ihren Sound immer weiter. Mit ihrer neuen Single Coldsoul markieren sie den nächsten Schritt. Seht euch das Video hier an:

Coldsoul Stream: https://orcd.co/coldsoulisd

Während I Saw Daylight weiterhin in melodischen Hardcore-Motiven verwurzelt bleiben, bewegt sich der neueste Track Coldsoul in eine atmosphärischere und dynamischere Richtung. Eine verletzliche Gesangsleistung trifft auf einen dichten, treibenden Sound. Dieses Wechselspiel von Zerbrechlichkeit und Wucht definiert den Charakter von der neuen Single. Im Vergleich zu Dontbeme, das sich roh und konfrontativ anfühlt, ist die neue Single eher introspektiv und vielschichtig. Die emotionale Intensität ist immer noch vorhanden, wenn auch durch ein Gefühl der inneren Spannung und Widersprüchlichkeit ausgedrückt. I Saw Daylight, dass sich melodischer Hardcore über seine traditionellen Strukturen hinaus entwickeln kann, ohne seine Dringlichkeit zu verlieren.

In fünf Songs verdichtet die Band existentielle Themen wie Isolation, Selbstzweifel und das Verlorensein in einer Welt, die ständig auf Optimismus drängt – und genau diese Zerrissenheit spiegelt sich in jedem Klangmoment wider. Musikalisch schlägt Smilingisoverrated eine Brücke zwischen klassischem Hardcore, melodischem Emo und modernen, fast schon cineastischen Soundscapes. Harte Gitarrenwände treffen auf fragile Clean-Parts, dynamische Spannungsbögen auf eruptive Ausbrüche. Die Produktion bleibt dabei angenehm rau und direkt – ein Sound, der atmet, schwankt und lebt. Nichts wirkt kalkuliert oder glatt, sondern alles scheint aus einem echten inneren Bedürfnis heraus geboren.

Die EP funktioniert wie ein düsterer, aber befreiender Raum, in dem man für einen Moment alle Masken ablegen darf. Sie richtet sich an jene, die keine Angst vor emotionaler Tiefe haben und lieber ehrlich schreien als falsch lächeln. Smilingisoverrated ist keine Flucht, sondern eine Konfrontation – intensiv, kompromisslos und voller Widerhall.

Die neuen Songs sollen selbstverständlich auch auf die Straßen und Bühnen gebracht werden. Erlebt I Saw Daylight an folgenden Terminen:

I Saw Daylight – Live 2025

19.07. Potsdam, Le désordre c’est moi

05.09. Würzburg- B-Hof

06.09. Bayreuth, Glashaus

10.10. Ulm, Club Schilli

11.10. Aschaffenburg, Jukuz

