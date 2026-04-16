Nordstern – Folk & Fire Festival: findet am 25.07.2026 auf dem Open-Air-Gelände an der Stadthalle Bremerhaven statt

Bremerhaven bekommt ein neues musikalisches Highlight: Am 25. Juli 2026 findet erstmals das Nordstern Folk & Fire Festival auf dem Open-Air-Gelände an der Stadthalle Bremerhaven statt. Unter freiem Himmel erwartet Besucherinnen und Besucher ein energiegeladenes Folk-Rock-Spektakel mit drei der bekanntesten Bands der deutschsprachigen Szene.

Insgesamt vier Stunden Live-Musik sorgen für eine unvergessliche Sommernacht voller epischer Klänge, mittelalterlichem Flair und moderner Folk-Power. Der Einlass beginnt um 17:00 Uhr, gegen 18:30 Uhr eröffnet die erste Band die Bühne.

In Extremo – Die Pioniere des Mittelalter-Rock

Seit fast drei Jahrzehnten gehören In Extremo zu den prägendsten Alternativ-Rock-Acts Europas. Mit ihrem einzigartigen Mix aus mittelalterlichen Instrumenten wie Dudelsack, Schalmei und Drehleier und druckvollen Metal-Riffs haben sie eine eigene Szene geschaffen – und ganze Generationen begeistert. Fans dürfen sich auf eine explosive Setlist freuen, die von Klassikern wie Küss Mich bis hin zu neueren Hits reicht. Die sechs Spielmänner sind bekannt für ihre mitreißende Bühnenpräsenz, imposante Pyroeffekte und eine Show, die perfekt zum „Fire“-Aspekt des Festivals passt.

Fiddler’s Green – High-Energy-Speedfolk aus Deutschland

Kein Folk-Festival ohne Fiddler’s Green: Die Erlanger Band ist seit Jahren für ihre rasanten „Irish Speedfolk“-Shows berühmt. Geigenhooks, Akkordeon-Grooves und tanzbare Punk-Einflüsse treffen auf energiegeladenen Gesang – das Ergebnis: pure Festival-Euphorie. Ob Folk’s Not Dead, Yindy oder Victor And His Demons – Fiddler’s Green garantieren gute Laune, springende Fans und ein Set, das von der ersten bis zur letzten Minute in Bewegung hält.

Rauhbein – Authentischer Folk-Rock mit Herz und Härte

Mit ihrer Mischung aus ehrlichen Texten, handgemachtem Folk und markantem Rock-Sound haben Rauhbein in kurzer Zeit eine treue Fangemeinde aufgebaut. Lieder wie Steh Wieder Auf oder Komm Mit Mir gehen direkt ins Herz – und gleichzeitig in die Beine. Die Band rund um den charismatischen Sänger Henry lädt zu Mitsingmomenten, Emotionen und kraftvollen Hymnen ein, die perfekt in das Folk & Fire Konzept passen.

Ein Festival für alle Fans epischer Live-Musik

Das Nordstern Folk & Fire Festival verbindet mittelalterliche Klangwelten, moderne Folk-Power und rockige Energie zu einem neuen Eventformat in Bremerhaven. Offenes Gelände, sommerliche Atmosphäre, starke Live-Acts und ein stimmungsvolles Ambiente machen die Premiere zu einem Pflichttermin für Musikliebhaber.

Tickets sind über Mein LIEBLINGS Event GmbH erhältlich.

Nordstern Folk & Fire Festival – Open Air

Bands: In Extremo, Fiddler’s Green, Rauhbein

Ort: Open-Air-Gelände an der Stadthalle Bremerhaven

Datum: 25.07.2026

Einlass: 17:30 Uhr

Beginn: 18:30 Uhr

Tickets gibt es direkt hier: https://meinlieblingsevent.de/events/nordstern-folk-fire-festival