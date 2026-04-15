Pro-Pain: veröffentlichen „Scorched Earth“ + Video

„And so it begins …“: Die Hardcore-Schwergewichte Pro-Pain feuern die dritte Single aus ihrem kommenden Album Stone Cold Anger, das am 15. Mai 2026 über Napalm Records erscheint, ab. Scorched Earth malt ein bedrohliches Bild für die Zukunft, begleitet von schweren Riffs, mitreißenden Gitarren und starken Bark-Alongs. Finster wie hymnisch ist Scorched Earth eine weitere Machtdemonstration, die sich perfekt in das erste Album der Band seit elf Jahren einfügt. Pro-Pain sind zurück – und tonangebend wie eh und je!

Gary Meskil über Scorched Earth:

„Scorched Earth beschäftigt sich mit dem, was passiert, wenn gewöhnliche Menschen an ihre Grenzen getrieben werden. Inspiriert von Filmen wie dem Michael-Douglas-Drama Falling Down aus den 1990er-Jahren, untersucht der Song, wie sich Druck, Frustration und ein Gefühl der Ohnmacht über Zeit aufbauen können. Er thematisiert Abrechnung, Konsequenzen und den Wunsch nach echter Rechenschaftspflicht.“

Nach elf Jahren Veröffentlichungspause melden sich die Hardcore-Schwergewichte Pro-Pain mit ihrem 16. Album Stone Cold Anger zurück. Dieses erscheint am 15. Mai über Napalm Records. Auf ihrem Label-Debüt zeigen sich die New Yorker Szene-Ikonen von ihrer explosiven Seite: Stone Cold Anger ist entsprechend des Titels wütend und wiegt schwer – Pro-Pain haben nichts von ihrer Kraft eingebüßt! Außergewöhnlich eingängig untermauert das neue Album seine packenden Melodien sowohl mit aufhetzend zornigen als auch hymnischen Vocals, was die zehn neuen Songs zu würdigen Nachfolgern des 3,5-Millionen-mal gestreamten Hits Voice Of Rebellion (2015) macht.

Stone Cold Anger ist ein fesselnd denkwürdiger Meilenstein für die New Yorker Szene-Pioniere. Pro-Pain liefern mühelos eine beeindruckende Machtdemonstration – wir sehen uns im Pit!

Gary Meskil über Stone Cold Anger:

„Wir danken unseren Fans weltweit für 35 Jahre unerschütterliche Unterstützung. Nachdem wir ein Jahrzehnt nicht im Studio waren, kehren wir mit Stone Cold Anger zurück – ein Album, das inmitten globaler Spannungen und der sich steigernden Forderung nach Verantwortung entstanden ist.“

Das langerwartete Werk, das zeitgleich die Rückkehr von Gitarrist Eric Klinger darstellt, eröffnet mit dem knallharten Oceans Of Blood, einem energetischen Track, der bestätigt, dass Pro-Pain auch nach über 35 Jahren nicht zu bremsen sind. Der Titeltrack prescht mit singenden Gitarren voran, die Melodien wirbeln wie Sirenen um den gebieterischen Ruf von Frontmann Gary Meskil. Passend benannt erhebt sich March Of The Giants als ebensolcher, ein Kraftbeweis sondergleichen, untermauert von einem schweren Groove-Fundament. Uncle Sam Wants You! kommt mit Rock’n’Roll-Attitüde, frechem Bass und gezielter Gesellschaftskritik daher – den rohen und ehrlichen Vibe behalten sich Pro-Pain durch Demonic Intervention und Rinse & Repeat hindurch bei. Gary Meskils kehlige Stimme füllt die Melodien von Hell Or High Water ganz besonders aus, bevor das Quartett mit dem hymnischen Scorched Earth einen weiteren großen Schritt nach vorne macht – in ihren Worten: And So It Begins … Das folgende Jonestown Punch überzeugt mit flotten Two-Steps, bevor Sky’s The Limit das Album mit Sing-Along-Passagen zu einem runden Schluss führt.

Stone Cold Anger Tracklist:

1. Oceans Of Blood

2. Stone Cold Anger

3. March Of The Giants

4. Uncle Sam Wants You!

5. Demonic Intervention

6. Rinse & Repeat

7. Hell Or High Water

8. Scorched Earth

9. Jonestown Punch

10. Sky’s The Limit

Stone Cold Anger wird in den folgenden Formaten verfügbar sein:

• 1 LP Gatefold Splatter White/Black, inkl. A3-Poster (nur Napalm Records Mailorder)

• 1 LP Gatefold Solid Orange (nur GSA)

• 1 CD Digipak

• Digital Album

Pro-Pain live 2026:

13.05.2026 DE – Essen / Turock

14.05.2026 DE – Osnabrück / Bastard Club

15.05.2026 NL – Alkmaar / HAL25 Herrie Festival

16.05.2026 BE – Halle / Skallyfest

22.05.2026 DE – Loburg / Wir Leben Laut Festival

23.05.2026 BE – Malle / Kemphe Onderstroom

05.06.2026 NL – Emmen / Pitfest

06.06.2026 NL – Tilburg / Little Devil

12.06.2026 DE – Leipzig / Red Bull Arena

13.06.2026 DE – Leipzig / Red Bull Arena

14.06.2026 DE – Kassel / Goldgrube

19.06.2026 DE – Fehrbellin / Protzen Open Air Festival

20.06.2026 DE – Lubeck /Riders Cafe

26.06.2026 PL – Szczecin / Hells Bells Festival

27.06.2026 SE – Avesta / Krylbomangel Festival

02.07.2026 CZ – Trutnov / Obscene Extreme Festival

03.07.2026 DE – Frankfurt / Deutsche Bank Park

04.07.2026 DE – Frankfurt / Deutsche Bank Park

10.07.2026 DE – Köln / MTC-Club

11.07.2026 DE – Gelsenkirchen / Veltins Arena Adenauer Allee

16.07.2026 DE – Nottertal-Heilinger Hohen / G.O.N.D. Festival

17.07.2026 DE – Marienberg / Rock Auf Dem Berg Festival

18.07.2026 DE – Marburg / KFZ Marburg

24.07.2026 DE – München / Free & Easy Festival

25.07.2026 CZ – Olomouc / Pod Parou Festival

21.08.2026 DE – Schmelz / Heartcore Island Open Air Festival

22.08.2026 DE – Freiburg / Crash

29.08.2026 DE – Wallesau / Wallesau Ist Blau Festival

14.11.2026 NL – Eindhoven / Helldorado Festival

21.11.2026 NL – Eindhoven / Revolution Calling Festival

Pro-Pain sind:

Gary Meskil – Bass, Gesang

Jonas Sanders – Schlagzeug

Greg Discenza – Lead-Gitarre

Eric Klinger – Rhythmus-Guitar