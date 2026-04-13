Heavysaurus: spielen am 28.06.2026 auf der Freilichtbühne Wiesmoor

Die beliebte Kinder-Metal-Band Heavysaurus geht 2026 erneut auf große Tour und bringt ihre energiegeladene Show im Rahmen der Metal Tour 2026 auf die Bühnen Deutschlands. Eines der bestätigten Konzerte findet am 28.06.2026 in Wiesmoor auf der Freilichtbühne statt.

Die Veranstaltung beginnt um 15:00 Uhr, der Einlass ist bereits ab 13:00 Uhr vorgesehen. Damit richtet sich das Event vor allem an Familien mit Kindern, die gemeinsam in die Welt der rockenden Dinosaurier eintauchen möchten.

Tickets sind über Mein LIEBLINGS Event GmbH erhältlich.

Heavysaurus

Ort: Freilichtbühne Wiesmoor

Datum: 28.06.2026

Einlass: 13:00

Beginn: 15:00 Uhr

Tickets gibt es direkt hier: https://meinlieblingsevent.de/events/heavysaurus-metal-tour-2026