Einar Solberg (Leprous): veröffentlicht „Vita Fragilis“ feat. dem norwegischen Rundfunkorchester

Einar Solberg von Leprous wird am 24. April 2026 sein zweites Soloalbum Vox Occulta veröffentlichen. Das Album ist ein mutiges, schweres und symphonisches Statement und entstand in Zusammenarbeit mit dem gefragten norwegischen Rundfunkorchester.

Nun präsentiert Einar den neuen Track Vita Fragilis, der gemeinsam mit dem oben genannten Orchester entstanden ist. Das Video gibt einen Blick hinter die Kulissen der Orchesteraufnahmen und kann hier angesehen werden:

Einar kommentiert: „Vita Fragilis wurde zusammen mit dem norwegischen Rundfunkorchester realisiert. Ein cineastischer und progressiver Track ohne klassische Strophe/Refrain-Struktur und mit der längsten Passage an harschen Vocals, die ich seit einiger Zeit aufgenommen habe. Neugierig, wie sich ungerade Taktarten mit einem vollständigen symphonischen Orchester anhören?“

Vox Occulta erscheint als Limited CD Digipak, Gatefold weiß/schwarz 2LP & als sehr limitierte Gatefold transparent rote 2LP sowie digital.

Die ersten Live-Termine zur Unterstützung seines zweiten Soloalbums wurden ebenfalls angekündigt. 2026 wird er folgende Headline-Shows in Europa spielen:

20/06 – NL Maastricht, Midsummer Prog Festival

02/08 – UK Manchester, Radar Festival

18/09 – UK London, The Garage

19/09 – FR Paris, Café de la Danse

20/09 – FR Toulouse, Le Rex

21/09 – FR Biarritz, La Rhapsodie

22/09 – PT Porto, Mouco

23/09 – PT Lissabon, Republica da Musica

25/09 – ES Barcelona, Be Prog! My Friend

26/09 – FR Grenoble, L’amperage

27/09 – DE Köln, Euroblast Festival

29/09 – PL Krakau, Hype Park

30/09 – DE Berlin, Lido

01/10 – DE Neunkirchen, Gebläsehalle

02/10 – CH Baden, Werkk Kulturlokal

04/10 – NL Baarlo, ProgPower Europe

Support bei den Headline-Shows kommt von Royal Sorrow, Raphael Weinroth-Browne und Jovian Moons.