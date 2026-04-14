Einar Solberg (Leprous): veröffentlicht „Vita Fragilis“ feat. dem norwegischen Rundfunkorchester

Einar Solberg von Leprous wird am 24. April 2026 sein zweites Soloalbum Vox Occulta veröffentlichen. Das Album ist ein mutiges, schweres und symphonisches Statement und entstand in Zusammenarbeit mit dem gefragten norwegischen Rundfunkorchester.
Nun präsentiert Einar den neuen Track Vita Fragilis, der gemeinsam mit dem oben genannten Orchester entstanden ist. Das Video gibt einen Blick hinter die Kulissen der Orchesteraufnahmen und kann hier angesehen werden:
Einar kommentiert: „Vita Fragilis wurde zusammen mit dem norwegischen Rundfunkorchester realisiert. Ein cineastischer und progressiver Track ohne klassische Strophe/Refrain-Struktur und mit der längsten Passage an harschen Vocals, die ich seit einiger Zeit aufgenommen habe. Neugierig, wie sich ungerade Taktarten mit einem vollständigen symphonischen Orchester anhören?“
Vox Occulta erscheint als Limited CD Digipak, Gatefold weiß/schwarz 2LP & als sehr limitierte Gatefold transparent rote 2LP sowie digital.
Die ersten Live-Termine zur Unterstützung seines zweiten Soloalbums wurden ebenfalls angekündigt. 2026 wird er folgende Headline-Shows in Europa spielen:
20/06 – NL Maastricht, Midsummer Prog Festival
02/08 – UK Manchester, Radar Festival
18/09 – UK London, The Garage
19/09 – FR Paris, Café de la Danse
20/09 – FR Toulouse, Le Rex
21/09 – FR Biarritz, La Rhapsodie
22/09 – PT Porto, Mouco
23/09 – PT Lissabon, Republica da Musica
25/09 – ES Barcelona, Be Prog! My Friend
26/09 – FR Grenoble, L’amperage
27/09 – DE Köln, Euroblast Festival
29/09 – PL Krakau, Hype Park
30/09 – DE Berlin, Lido
01/10 – DE Neunkirchen, Gebläsehalle
02/10 – CH Baden, Werkk Kulturlokal
04/10 – NL Baarlo, ProgPower Europe
Support bei den Headline-Shows kommt von Royal Sorrow, Raphael Weinroth-Browne und Jovian Moons.
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