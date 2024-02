Einar Solberg: hat ein Video für ‘Red’ veröffentlicht

Einar Solberg – Frontmann der norwegischen Rockband Leprous – veröffentlichte im vergangenen Sommer sein erstes Soloalbum 16. Doch bereits Anfang 2022 wagte er sich an ein ganz anderes Solo-Projekt. In einer speziellen Live-Performance, die per Stream übertragen wurde, interpretierte er das Leprous-Album The Congregation komplett neu, nur mit Klavier und Stimme. Jetzt erscheint diese Performance als offizielles Audiomaterial unter dem Titel The Congregation Acoustic. Anlässlich der Veröffentlichung erschien das Video für den Track Red, das man hier sehen kann:

The Congregation Acoustic ist als Ltd CD Digipak, Limited Gatefold 180g Black 2LP und als Digitales Album erhältlich. Das Cover-Artwork wurde von Elena Sihida gestaltet. Jetzt hier bestellen.