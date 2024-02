Royal Tusk: veröffentlichen ihr neues Album „Altruistic“

Das Rocktrio Royal Tusk aus Alberta veröffentlichte gestern sein drittes Album Altruistic über die MNRK Music Group.

Das Trio verbrachte fast ein Jahr mit dem Schreiben während der Pandemie und zog sich schließlich in das Aufnahmestudio Audio Department in Alberta zurück, wo sie Altruistic selbst produzierten. Mitten in diesem Prozess befand sich Carriere in einem einjährigen Kampf um seine Gesundheit, nachdem ein Blutgerinnsel in seiner Lunge entdeckt wurde. Er nahm über 10 Kilo ab und konnte kaum noch sprechen.

“Sandy [Bassist] und Quinn [Gitarristt] helped me through the entire experience”, sagt Carriere “These songs were written prior to this life-changing event, but they still tell a story of struggle, suffering, uncertainty, courage, and watching your back. It’s bizarre how that happened. When I think of them now, they definitely illustrate what we all went through.”

Mit ungebrochener Entschlossenheit durchlebte die Band Höhen und Tiefen, die sie an den Rand ihrer Karriere brachten und ihre Träume zu zerstören drohten. Trotz all dieser Widrigkeiten haben sich Freundschaft, Zusammenhalt und Durchhaltevermögen durchgesetzt. Im Dokumentarfilm werden wir Zeuge dieser Tour de Force die in er Erschaffung eines der unbestreitbar stärksten Rockalben des Jahrzehnts mündet.

Altruistic Tracklist:

1. Fire In Your Veins

2. Hated

3. Head Up

4. Relegate

5. All My Life

6. Death Of Common Sense

7. Here On Out

8. Altruistic

9. Breathe

10. Something Like The Truth

Sehr interessant ist auch die begleitende Dokumentation, Do No Wrong: The Making of Altruistic

Die Band hat mittlerweile mit All My Life, Head Up, Relegate und Here On Out vier Singles veröffentlicht.

Im Jahr 2014 machte die Band mit der Mountain EP in Edmonton von sich reden. Sie entwickelten sich über Veröffentlichungen wie DealBreaker [2017] und Tusk II [2018] weiter, von dem Billboard verkündete: „Die LP geht über das hinaus, was Fans auf DealBreaker gehört haben.“ Unter den vielen Standouts in ihrem Katalog generierte Curse The Weather 10,4 Millionen+ Spotify-Streams, gefolgt von Aftermath mit 6,8 Millionen Spotify-Streams. Sie tourten mit Pop Evil, Monster Truck, Slash und Big Wreck und traten auf der ShipRocked Cruise 2020 mit Beartooth, Halestorm und Alter Bridge auf, um nur einige zu nennen.

Das Trio aus Alberta besteht aus Daniel Carriere (Gesang), Quinn Cyrankiewicz (Gitarre) und Sandy MacKinnon (Bass).

