Das kanadische Rocktrio hat eine neue Single All My Life samt Lyricvideo veröffentlicht. Der Song verspricht starke Riffs und aufbauende Texte.

Sänger Daniel Carriere erklärt: „Auch wenn man weit in eine Richtung geht, fühlt man sich so, als würde man festsitzen. Das motiviert einen dazu Dinge anders zu machen und man stellt fest, dass man kein Sklave seiner selbst ist. In All My Life geht es darum sich selbst zu finden durch Veränderung“.