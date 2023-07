Kiefer Sutherland am 11.07.2023 im Serenadenhof in Nürnberg

Event: So Full Of Love Tour 2023

Künstler: Sari Schorr, Kiefer Sutherland

Ort: Nürnberg, Serenadenhof

Datum: 26.06.2023

Kosten: ca. 40 €

Genre: Bluesrock, Countryrock

Besucher: ca. 850

Veranstalter: Concert Büro Franken



Link: https://www.serenadenhof-sommerkulturfestival.de/

Hollywood-Flair macht sich am Dienstagabend im Serenadenhof in Nürnberg breit. Kein Geringerer als Kiefer Sutherland wird dort, vor rund 850 meist weiblichen Gästen, die Bühne rocken.

Auf dem Programm steht mal langsamer, mal schnellerer Countryrock, untermalt von heiteren Anekdoten aus dem Leben des berühmten Schauspielers. Egal, ob er von seiner Jugend erzählt, vom ersten Kuss, dem ersten Joint, der Liebe seines Lebens – die Fans, die zahlreich zu einer „der schönsten Open Air Bühnen Deutschlands“ gekommen sind, hängen begeistert an seinen Lippen und feiern jeden Song von ihm begeistert mit.

Pünktlich um 20:23 Uhr geht’s für ihn und seine fünfköpfige Band auf die Open Air Bühne. Er lässt es von Anfang an ordentlich krachen und verbreitet gute Laune bei den Fans – und die, die es vielleicht bis dato noch nicht waren. Da er neben Nürnberg nur noch Lübeck auf dem Deutschlandprogramm hat, sind auch vom näheren Ausland Sutherland-Anhänger angereist. Enttäuscht ist an diesem Abend keiner: Nicht nur der charismatische Sänger überzeugt mit seiner rangigen, erdigen Stimme. Die beiden überragenden Gitarristen glänzen mit bluesgespickten Riffs und glasklaren Sound auf ihren Gitarren und Keyboards, und Drums runden den musikalischen Hintergrund ab. Besonders bei Ole Lonely Life oder Can´t Stay Away ist das sehr schön herauszuhören.

Der Sänger weiß, was er seinen Fans – vor allem den Ladys – schuldig ist und gibt zum einen das gefühlvolle Sehnsuchtslied Reckless & Me zum Besten oder auch das Liebeslied Two Stepping In Time, das die brodelnde Stimmung im Publikum gleich um ein paar Grad höher steigen lässt.

Vor Bloor Street berichtet er von seiner Jugend, an welcher Ecke er den ersten Kuss bekam, den ersten Joint rauchte oder auch den ersten Gang-Arschtritt hatte. Das unterstreicht die Qualität des Künstlers, der hauptsächlich durch seine Hollywood-Blockbuster berühmt ist. Songs präsentieren, die das Leben schreibt, das sind die Qualitäten eines wahren Songwriters, der die Leute mit seinen Songs fesselt und ihnen für kurze Zeit Einblicke in sein Innerstes gibt.

Aber auch von den Schattenseiten des Lebens erzählt er, wie in Countyjail Gate. Das Programm geht rasend schnell zu Ende und nach 90 Minuten ist auch schon der Schlussakkord zu hören.

Für die meisten Besucher ist der Abend viel zu kurz, andere bemängeln, dass durch die Bestuhlung die Stimmung etwas geschwächt sei – aber über Herrn Sutherland sind sich alle einig: Ein grandioser Schauspieler, der auch musikalisch was auf dem Kasten hat!

Die musikalische Karriere von ihm startet 2015, als er seinem Labelpartner Jude Cole die ersten eigenen Songs vorspielt. Aus zwei sind vier und zum Schluss sechs Songs entstanden und damit auch das Debütalbum Down In A Hole (2016).

Über sein aktuelles Werk Bloor Street (2022) sagt Sutherland: „Es kommt einem Tagebuch am nächsten, was ich je hatte. Alle diese Songs stammen aus meinen eigenen, persönlichen Erfahrungen. Es ist sehr befriedigend, auf mein Leben zurückzublicken, auf gute und schlechte Zeiten und diese Gefühle in Musik auszudrücken. So sehr ich den Schreib- und Aufnahmeprozess genossen habe, erlebe ich jetzt große Freude, diese Songs einem Live-Publikum vorzuspielen.“

Bereits am Mittag gibt er auch noch Fans Autogramme, nur nach der Show hat der kleine Kreis am Tourbus leider kein Glück, um noch einen Blick auf den Künstler zu erhaschen.

Vielleicht dann beim nächsten Mal, denn Franken steht – fast – immer auf Sutherlands Tourneeplan.

Im Vorprogramm darf Sari Beth Schorr mit ihrer fulminanten Bluesstimme dem Publikum einheizen. Leider habe ich die gute Frau verpasst, aber nur das Beste über ihren Auftritt gehört. Sie trifft man am Ende auch am Merchandisestand im Austausch mit dem Publikum.