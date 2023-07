Astro Lizard: enthüllt Details zum Debütalbum „On A Blue Moon“

Der saudi-arabische Classic Rock-Künstler Astro Lizard gibt stolz bekannt, dass sein Debütalbum den Titel On A Blue Moon tragen wird und am 21. Juli auf den wichtigsten digitalen Plattformen veröffentlicht wird.

Mit einer Gesamtspielzeit von über 45 Minuten nimmt On A Blue Moon Anleihen bei traditionellen Rocksong-Themen, lässt aber sowohl musikalisch als auch textlich auch Weltraumthemen einfließen, ohne unbedingt nach Psychedelic-Rock zu klingen. In den Titeln des Albums erweist sich der Eskapismus als zentrales Grundkonzept, bei dem der Weltraum als Grenze dargestellt wird, an der man Zuflucht suchen kann, weg von den Problemen, dem Kummer und der Enttäuschung, die wir auf der Erde erleben. Dennoch bleibt das Album in seinen 11 Titeln, die klanglich eine groovige, bluesige und erhebende Stimmung vermitteln, positiv und hoffnungsvoll.

Zwei sind die Lyric-Videos, die auf YouTube verfügbar sind. In Between The Cracks lässt ein leicht progressives Riff Raum für einen verfremdeten Refrain, während Light The Wick unsere Herzen mit der Schönheit des Gesangs erschüttert, die Jim Morrison nicht bereuen lässt.

Astro Lizard ist ein unabhängiges Solo-Rockprojekt, das 2022 in Saudi-Arabien vom Musiker und Songwriter Khaled C gestartet wurde. Astro Lizard lässt sich von zeitlosen Bands wie Blue Öyster Cult, Cream und The Doors inspirieren und bringt klassischen Rock und Blues mit ein mit atmosphärischen Elementen, um aus der Sicht der Protagonistin, der Astro-Eidechse, über Liebe, Herzschmerz und Weltraum zu singen.

On A Blue Moon wurde von Johan Keilig gemischt und gemastert. Artwork von Cameron Burns (Captvart). Logo von Lukman Satriya. Foto von Abdulrahman Ghazali.

On A Blue Moon Tracklist:

1. Cruisin’ Down The Milky Way

2. Thick Skin

3. On A Blue Moon

4. Under The Rug

5. Between The Cracks

6. I Said

7. See You In The Ether

8. Light The Wick

9. My Whiptail

10. Bad Karma

11. Frozen In Time

Astro Lizard ist:

Khaled C – Gesang, Gitarre, Bass, Schlagzeug, Keys

Astro Lizard online:

Facebook

Instagram