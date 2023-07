Astro Lizard: bringt euch mit seinem Debütalbum „On A Blue Moon“ in den Weltraum

Der saudi-arabische Classic Rock-Künstler Astro Lizard hat sein Debütalbum On A Blue Moon veröffentlicht! Der Longplayer nimmt Anleihen bei traditionellen Rocksong-Themen, lässt aber sowohl musikalisch als auch textlich auch Weltraumthemen einfließen, ohne unbedingt nach Psychedelic-Rock zu klingen. In den Titeln des Albums erweist sich der Eskapismus als zentrales Grundkonzept, bei dem der Weltraum als Grenze dargestellt wird, an der man Zuflucht suchen kann, weg von den Problemen, dem Kummer und der Enttäuschung, die wir auf der Erde erleben. Dennoch bleibt das Album in seinen elf Titeln, die klanglich eine groovige, bluesige und erhebende Stimmung vermitteln, positiv und hoffnungsvoll.

