Neil Young & Crazy Horse: kündigen Vinyl-Edition von „Odeon Budokan“ zum 01.09.2023 an

Neil Young & Crazy Horse machen ihren Fans eine besondere Freude: Ab dem 1. September ist Odeon Budokan erstmals auf Vinyl erhältlich. Die beiden Mitschnitte aus 1976 – im Hammersmith Odeon in London und in der Nippon Budokan Hall in Tokio – zählen zu den gefragtesten Live-Aufnahmen der Band. Und das aus gutem Grund, denn Neil Young und Crazy Horse liefern hier auf dem Zenit ihres kollektiven Könnens glühende Performances ab, darunter von Fan-Favoriten wie Cowgirl In The Sand, Lotta Love und Cortez The Killer.

Insgesamt hält Odeon Budokan zehn Tracks bereit, wobei die ersten fünf Tracks (Seite 1) am 31. März ‘76 in London aufgenommen wurden und Youngs Solo-Set an Gitarre und Klavier aus der ersten Hälfte der Show enthalten, die übrigen Tracks (Seite 2) wurden ein paar Wochen früher, am 11. März ‘76, mitgeschnitten, und zeigen Young und The Horse in voller elektrischer Gloria. Odeon Budokan ist ab dem 1. September über Reprise Records erhältlich und kann schon jetzt HIER vorbestellt werden.

Nachdem Odeon Budokan bisher nur auf CD als Teil von Youngs Sammlung Archives Volume II (2020) erhältlich war, erscheinen die Mitschnitte nun erstmals überhaupt offiziell auf Vinyl. Freuen kann man sich auf eine exzellente Audioqualität, die klingt, als wären die Konzerte erst gestern aufgenommen worden und nicht vor fast 50 Jahren.

Odeon Budokan wird im Greedy Hand Store der Neil Young Archives und überall im Musikfachhandel erhältlich sein. Ein hi-res digitales Audio wird ebenfalls bei Neil Young Archives sowie den meisten Download-/Streaminganbietern verfügbar sein. Alle Käufe im Greedy Hand Store kommen mit kostenlosen digitalen Hi-res-Audio-Downloads aus dem Xstream Store © von NYA.

Neil Young & Crazy Horse – Odeon Budokan Tracklist:

Side 1:

1. The Old Laughing Lady

2. After The Gold Rush

3. Too Far Gone

4. Old Man

5. Stringman

Side 2:

1. Don’t Cry No Tears

2. Cowgirl In The Sand

3. Lotta Love

4. Drive Back

5. Cortez The Killer

