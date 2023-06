Neil Young: veröffentlicht am 14.07. „Official Release Series Volume 5“, „Don’t Spook The Horse“ gibt es schon jetzt

Aktuelle Trends oder Konventionen? Scheren Neil Young beides nicht sonderlich. Seit er 1968 sein erstes Soloalbum veröffentlichte, zählt für ihn nur eines: Was bringt mich klanglich weiter? Und so verwundert es kaum, dass alle seine bisherigen Veröffentlichungen und jetzigen Re-Issues eine Entdeckungsreise sind, bei der manches Mal die Grenzen zwischen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft verschwimmen. Diese Musik ist im bestmöglichen Sinne zeitlos.

Am 14. Juli geht Neil Youngs Official Release Series in die fünfte Ausgabe – und es ist eine ganz besondere, angefangen mit Youngs aufregender Renaissance, die mit der Veröffentlichung von Freedom im Jahr 1989 einsetzte, gefolgt von den beispiellosen klanglichen Erkundungsreisen von Ragged Glory (1990), Weld (1991) und Arc (ebenfalls 1991). Die Alben sind in vielerlei Hinsicht ein musikalischer Reisebericht darüber, wie Young die Zukunft sah, und eröffneten im Einsatz von Sound und Originalität bis dato unbekannte kreative Welten.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die Official Release Series Volume 5 ist als Vinyl-Box-Set mit den vier Original-Alben auf 9 Vinyl-LPs erhältlich, die 4 CD-Veröffentlichungen sind nun auf 6 CDs verteilt. Wie alle Re-Issues dieser Reihe wurden die Alben von der besten verfügbaren Quelle neu gemastert, im Fall von Ragged Glory von den analogen Originaltonbändern. Die vier Alben wurden für die Reihe erstmals ist für Vinyl neu gemastert. Die CD von Ragged Glory wurde ebenfalls neu gemastert. HIER kann man die Sammlung vorbestellen, den Track Don’t Spook The Horse gibt es dann als sofortigen Download.

Die Vinyl- und CD-Boxsets sind nummeriert und die LPs sind auf 180-Gramm-Vinyl gepresst. Die Vinyl-Box für die vier Alben ist in einer Teleskopschachtel untergebracht, die CDs finden in einem Schuber Platz.

Alle Formate werden im Greedy Hand Store der Neil Young Archives und im Musikfachhandel erhältlich sein. Hi-res digitales Audio wird ebenfalls in den Neil Young Archives und den meisten digitalen Plattformen verfügbar gemacht. Alle Käufe im Greedy Hand Store kommen mit kostenlosen digitale Hi-res-Audio-Downloads aus dem Xstream Store © der NYA.

In Neil Youngs bewegter Karriere nimmt die Zeit um 1990 einen ganz besonderen Stellenwert ein. Mit dem neuen Jahrzehnt kam auch seine Musik an einen deutlichen Wendepunkt. Young war unlängst zu seiner langjährigen Labelheimat Reprise Records zurückgekehrt und es schien ein freudiger, geradezu glücklicher Moment für den Mann zu sein, der kurz zuvor das 21-jährige Jubiläum seiner Solokarriere gefeiert hatte. Nach amerikanischen Maßstäben gemessen war sie also nun „volljährig“ – und doch hatte sie zu keinem Zeitpunkt aufgehört, sich weiterzuentwickeln. Das erste Album von Volume 5 trägt den treffenden Titel Freedom und enthält den ikonischen Song Rockin‘ In The Free World.

Ragged Glory (1990), das auf Youngs Broken Arrow Ranch in Nordkalifornien aufgenommen wurde, sollte zu einem einzigen großen Fest für die Musik werden, die Neil Young & Crazy Horse bis heute mit voller Kraft erschaffen. Das ursprüngliche Tracklisting wurde für diesen Re-Issue um 4 seltene Tracks erweitert: Interstate und Don’t Spook The Horse waren jeweils B-Seiten von Singles, Box Car und das 12-minütige Born To Run sind hier als bisher unveröffentlichte Versionen enthalten. Die 4 zusätzlichen Songs sind der Grund dafür, dass das Album auf 3 LPs bzw. 2 CDs erweitert wurde.

Das Livealbum Weld (1991) ist eines der bahnbrechendsten Alben in der Historie von Neil Young. Aufgenommen mit Crazy Horse nach der Veröffentlichung von Ragged Glory, entstammt es einer extrem kreativen Phase der Bandgeschichte. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass Neil Young ein niemals versiegender Inspirationsquell des Rock & Roll war, so war es dieser.

Arc (1991) ist die Live-Begleitsammlung zu Weld und schlug bei seiner Veröffentlichung 1991 einmal mehr jene hohen Wellen, die Youngs Schaffen immer wieder begleiteten. Arc ist ein 35-minütiger Kreativausbruch von Feedback, Improvisation, Gitarrensolos und Gesangsfragmenten. Es ist hier erstmals auf Vinyl erhältlich.

Neil Youngs Official Release Series Volume 5 nimmt nun seinen berechtigten Platz in den Erkundungsreisen durch die Karriere eines echten Abenteurers ein – und das gilt für seine Musik selbst ebenso wie für durchdachte Art und Weise, wie sie der Öffentlichkeit präsentiert wird. Aller Errungenschaften und klanglichen Fortschritte zum Trotz fühlt es sich immer noch so an, als gehe es jetzt gerade erst so richtig los.

Facebook

Website