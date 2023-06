Hollywood Vampires: veröffentlichen ihr erstes Live Album „Live In Rio“ und ein neues Musikvideo zu „Raise The Dead“

Die Rock-Supergruppe, bestehend aus Johnny Depp, Alice Cooper, Joe Perry und Tommy Henriksen veröffentlicht Live In Rio, inklusive Musikvideo zu Raise The Dead.

2015 entstand nicht nur das erste Album der Hollywood Vampires, sondern die Band spielte auch gleich eines ihrer größten Konzerte, welches nun als erstes Livealbum erscheint. Nach diesem Erfolg und dem medialen Interesse an der ultimativen Rockgruppe, folgten ausverkaufte Konzerte und Tourneen auf der ganzen Welt und 2019 endlich das zweite Album Rise. Über 50.000 verkaufte physische Einheiten, Millionen von Streams und weltweite Coverstories in den wichtigsten Magazinen später, waren Fans, Presse und die Band bereit, diese Songs auf die Bühne zu bringen. Leider musste ein Teil der Tour auf Grund der Pandemie verschoben werden und wird diesen Sommer endlich nachgeholt. Passend dazu erscheint das erste Livealbum wenige Tage zuvor, am 2. Juni 2023.

Das neue Album Live In Rio erscheint bei earMUSIC als CD+DVD Digipak, CD+Blu-ray Digipak, limitierte & nummerierte 2LP Black und kann HIER bestellt und gehört werden.

Nach bisher drei veröffentlichten Singles + Musikvideos zu I Got A Line On You, My Generation und Manic Depression erscheint nun zusammen mit dem Album das Musikvideo zu Raise The Dead. Der Track stammt aus der Feder von Alice Cooper, Johnny Depp, Tommy Henriksen, Bob Ezrin, Joseph Witkin und Robert Klonel und ist damit der einzige originale Hollywood Vampires Song des Albums. Ein Statement der Band, dass der Rock ’n‘ Roll unsterblich ist und weiterlebt, selbst wenn die ursprünglichen Schöpfer nicht mehr auf dieser Welt sind. Es ist eine Hymne an diejenigen, die die Grenzen des Rockgenres erweitert und Generationen von Musikern inspiriert haben.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Hollywood Vampires auf Europa-Tour im Sommer 2023:

June 08 – Bucharest, Rumania

June 10 – Istanbul, Turkey

June 12 – Sofia, Bulgaria

June 15 – Clisson, France

June 17 – Pink Pop, Netherlands

June 18 – Gras Pop, Belgium

June 20 – Oberhausen, Germany

June 21 – Luxembourg, Luxembourg

June 23 – Grenchen, Swizerland

June 24 – Munich, Germany

June 25 – Paris, France

June 27 – Hamburg, Germany

June 28 – Berlin, Germany

June 30 – Mainz, Germany

July 01 – Sperksen, Austria

July 02 – Marostica, Italy

July 05 – Scarborough, UK

July 07 – Swansea, UK

July 08 – Manchester, UK

July 09 – London, UK

July 11 – Birmingham, UK

July 12 – Glasgow, UK

July 15 – Stuttgart, Germany

July 16 – Slavkov, Czech Republic

July 18 – Budapest, Hungary

July 20 – Zvolenska Slatina, Slovakia

July 22 – Slupsk, Poland

July 23 – Wolfsburg, Germany

Hollywood Vampires online:

Facebook