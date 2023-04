Hollywood Vampires: veröffentlichen Live-Version von „My Generation“

Die Hollywood Vampires, die legendäre Supergroup, haben eine neue Single veröffentlicht – My Generation (Live in Rio 2015). Die Aufnahme stammt aus ihrem bahnbrechenden Auftritt beim Rock In Rio Festival im Jahr 2015. Mit My Generation erschuf Pete Townshend von The Who im Jahr 1965 einen zeitlosen Klassiker. 50 Jahre später wird dieser Song von Hollywood Vampires neu aufgelegt und in dieser Liveversion vor 100.000 Fans performt. Das ist Rock in seiner Reinform. Hollywood Vampires ist bekannt für ihre unglaubliche Energie auf der Bühne, und diese Single ist keine Ausnahme. Duff McKagan (Guns N’Roses) spielt die ikonischen Bassläufe und die Band rund um Alice Cooper, Johnny Deep, Joe Perry und Tommy Henriksen beweist einmal mehr, warum sie eine der besten Livebands der Welt ist.

My Generation hier anhören: https://hollywoodvampires.lnk.to/MyGeneration

Das passende Musikvideo gibt es hier:

Das neue Album Live In Rio erscheint am 02.06.2023 bei earMUSIC als CD+DVD Digipak, CD+Blu-ray Digipak, limitierte & nummerierte 2LP Black und kann hier vorbestellt werden: https://hollywoodvampires.lnk.to/LiveInRio

Tracklisting Live In Rio:

01. Raise The Dead

02. My Generation

03. I Got a Line on You

04. Cold Turkey

05. Five to One / Break On Through (To The Other Side)

06. Manic Depression

07. 7 And 7 Is

08. Whole Lotta Love

09. Jeepster

10. I’m A Boy

11. School’s Out

12. Billion Dollar Babies

13. Train Kept A-Rollin’

14. Brown Sugar



