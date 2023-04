Time For Metal Osterverlosung 2023: alle Gewinner stehen fest

Wir haben die Time For Metal Osterverlosung 2023 beendet und alle Gewinner stehen fest!

Unsere Partner der vier Osterverlosungen 2023:

Das Label Napalm Records (zur Homepage) mit Sitz in Eisenerz in Österreich und den Niederlassungen in Berlin und Austin wurde 1992 von Markus Riedler gegründet. Das Kulturzentrum Schlachthof (zur Homepage) ist ein essenzieller Bestandteil des Wiesbadener Kulturlebens, in dem immer großartige Rock- und Metalveranstaltungen abgehalten werden.

Die Gewinner lauten:

Osterverlosung 2023: einmal das Album Chapter lll – Downfall der Band Ad Infinitum + signierte Guitar Picks an Karfreitag – Gewinner: Falko aus Isernhagen

Osterverlosung 2023: ein Napalm-Records-Fanpaket mit Alter Bridge, Legion Of The Damned und Ad Infinitum – Gewinner: Andrea aus Erfurt

Osterverlosung 2023: heute gibt es einmal zwei Tickets für das Titans Of Creation European Tour 2023 Konzert am 26.05.2023 mit Testament, Exodus und Voivod im Schlachthof in Wiesbaden – Gewinner: Anneliese aus Salgen

Osterverlosung 2023: am Ostermontag gibt es einmal zwei Tickets für das The Obsessed und Iron Walrus Konzert am 21.05.2023 im Schlachthof in Wiesbaden – Gewinner Andreas aus Nürnberg