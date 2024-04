Alex Henry Foster: feat. Momoka veröffentlichen Single „Nocturnal Candescence“ vom kommenden Album „Kimiyo“

Am 10. April veröffentlichte Alex Henry Foster die zweite Single Nocturnal Candescence aus dem kommenden Album Kimiyo, das am 26. April erscheint. Seht euch den Visualizer hier an:

„The song conveys the profound emotions of loss, hopelessness, and personal surrender in the context of self-abandonment“, erklärt der Künstler. „It’s an inner scream designed to reach others when we feel invisible to a world that never stops spinning for anyone’s pain to be seen, to be shared. It’s the resilience of being, of believing in another morning shine. It’s the reminiscence of traditional Japanese songs of longing, 哀傷歌 (Aishōka), defined by mourning, contemplation, and faith in better tomorrow.“

Über die kommende LP sagt Foster: “I have always been looking for a pretext or an excuse to work with Momoka. She’s got a very unique spirit, and she’s a very inspiring and insightful person.We have a common view about life in general and spirituality in particular, but most of all, she is a fantastic artist for whom I have the utmost admiration. When it became obvious to me that I would be in no way capable of singing or speaking on the songs we had sketched, Momoka was in my opinion the only person able to transcend the project’s spirit. The poetry of Voyage À La Mer was to be the core holding the whole project together, but I wanted Momoka to make her own interpretation of the lyrical undercurrent and to express herself in her native tongue, so she wouldn’t have to be my voice or try to emulate what my words might convey. We set the canvas, laid down the color palettes, but it was for her to express herself and be the painting.”

Alex Henry Fosters neues Projekt Voyage À La Mer ist ein künstlerisches, multidisziplinäres Unterfangen, das auf der Asymmetrie der menschlichen Emotionen basiert. Das Projekt bezieht sich auf den Titel eines Gedicht- und Meditationsbuchs, das er während einer Reise nach Japan im Jahr 2010 zu schreiben begann. Es symbolisiert aber auch die grundlegende Verbindung, die Individuen und Gemeinschaften mit Wasser, dem Beginn der Zeit, rituellen Pilgerfahrten, Erlösungsprozessionen, Reinigung, der Inkarnation im Zusammenhang mit dem Fluss des Lebens, Geburt und Tod, dem Übergang ins Jenseits und der Wiedergeburt pflegen. Die Reise nach Japan im Jahr 2010 bildet die Grundlage des Projekts, insbesondere ein Gespräch mit den Eltern eines jungen japanischen Fans, der vor seinem Selbstmord mit Foster über Briefe korrespondierte, die die beiden hin und her schickten. Zwischenzeitlich unterzog sich Foster einer lebensverändernden Herzoperation. Er erholte sich monatelang, konnte nicht sprechen und war sich nicht sicher, ob er in Zukunft noch singen könnte.

Foster schreibt: “I was in no other position than to either feel sorry for myself or have a prolonged look with myself to figure out who I was beyond the distressing sensation of losing my identity. The introspective clarity brought me right back to Japan, in what had been for me a transformative experience almost 15 years ago, highlighted by the long-forgotten fragments of film, photographs, and people’s testimonies I had the privilege of witnessing.”

Als er langsam wieder zu Kräften kam, wandte sich Foster an seinen Freund und langjährigen kreativen Mitstreiter Ben Lemelin , um ihn beim Schreiben und Gestalten zu unterstützen. Da Foster seine Stimme immer noch nicht wiedergefunden hatte, lud das Duo seine Künstlerkollegin Momoka ein, die Stimme der ersten Inkarnation des Projekts mit dem Titel Kimiyo zu übernehmen.

Kimiyo – Tracklisting:

1. Of Dreams And Dust

2. A Silent Stream

3. The Edge Of Time

4. A Vessel Astray

5. All Of Our Past Future Lives

6. Autumnal Processions

7. Nocturnal Candescence

8. Too Bright To Crumble

9. Under A Luxuriant Sky

Alex Henry Foster hat vier verschiedene kreative Einheiten geschaffen: die Alben Kimiyo und A Measure of Space and Sounds, den Film Voyage À La Mer und die öffentlichen Gespräche und musikalischen Live-Improvisationen Of Flashes And Other Currents, die alle im Laufe des Jahres 2024 veröffentlicht werden sollen.

Im Sommer 2024 werden Alex Henry Foster & The Long Shadows ausgewählte Headline-Shows und Festivalauftritte in Europa spielen:

25.05.2024 – Weinheim, DE – Cafe Central

30.05.2024 – Augsburg, DE – Soho Stage

31.05.2024 – Siegen Netphen, DE – Freak Valley Festival

15.06.2024 – Dudelange, LU – Fete de la Musique

06.07.2024 – Elsloo, NL – Conincx Pop Festival

14.07.2024 – Katowice, PL – Summer Fog Festival

19.07.2024 – Loreley, DE – Night of the Prog

24.07.2024 – Tubingen, DE – Sudhaus Peripherie

25.07.2024 – Breitenbach am Herzberg, DE – Herzberg Festival

27.07.2024 – Cologne, DE – Kantine Open Air

Über die Musiker von Kimiyo:

Alex Henry Foster ist ein kanadischer Musiker, Autor, Produzent und Komponist, der früher Frontmann der für den Juno Award nominierten Band Your Favorite Enemies war. Alex Henry Foster hat 2018 sein erstes Soloalbum Windows In The Sky veröffentlicht. Das Album ist ein „verträumter Post-Rock-Kracher“ (NME), der „an Künstler wie Hammock und Asche & Spencer mit einer gehörigen Portion Mogwai und Explosions In The Sky„ erinnert. Sein zweites Album besteht aus einer Live-Neuinterpretation seines Solomaterials, aufgenommen bei einem ausverkauften Auftritt auf dem 40. Festival De Jazz De Montreal.

Ben Lemelin ist ein kanadischer Multi-Instrumentalist, Songwriter und Musikproduzent. Er und Foster haben bei vielen Projekten zusammengearbeitet. Lemelin ist Teil von The Long Shadows, Fosters Band, und war Bassist bei Your Favorite Enemies.

Momoka, eine japanische Künstlerin aus Tokio, hat sich vor 10 Jahren in Montreal niedergelassen und arbeitet seither regelmäßig mit AHF zusammen, ist aber auch eine eigenständige Künstlerin. Ihr Soloalbum soll Anfang 2025 erscheinen.

