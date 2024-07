Garbage am 04.07.2024 in der Uber Eats Music Hall in Berlin

Event: Tour 2024

Bands: Garbage; Support: Lucia & The Boys

Ort: Uber Eats Music Hall, Berlin

Datum: 04.07.2024

Genre: Alternative Rock

Link: https://garbage.com/

Text: Martha K.

Fotos: Natalia Die Hexe / Natalia Kempin

Ganze fünf Jahre hat es gedauert, bis die Kult Alternative Rockband Garbage wieder in Berlin auf einer Bühne stehen konnte. 2019 noch im Huxleys, sammeln sich heute die Fans der US-Rocker um Frontfrau Shirley Manson in der neu umgetauften Uber Eats Music Hall.

Um die Menschenmenge der sich langsam füllenden Halle gebührend einzuheizen, haben Garbage die uns noch unbekannten Lucia & The Best Boys mit im Gepäck. Sängerin Lucia bedankt sich auch gleich überschwänglich bei ihrer Landsfrau Shirley für die Möglichkeit und ist mindestens genauso präsent wie ihr berühmtes Vorbild hinter der Bühne. Musikalisch passt der Support prima zum Hauptact. Mit einer tollen Stimme und eingängigen Songs führt die aus Glasgow stammende Band durch ein 30-minütiges Set. Lucia & The Best Boys kann man sich ruhig mal genauer anschauen. Der Abend beginnt schon sehr gut.

Zur Umbaupause gehen wir noch einmal auf die Terrasse der Uber Eats Music Hall. An sich eine sehr schöne Location in direkter Nachbarschaft zur Uber Arena in Berlin. Das Wetter meint es auch noch gut und so lässt sich ein kühles Getränk im Freien genießen.

Als es dann Punkt 21 Uhr schlägt, verdunkelt sich die Konzerthalle erneut und Garbage betreten die Bühne. Es geht direkt mit drei Hammersongs los. #1Crush, Godhead und I Think I Am Paranoid lassen das Publikum beben. Wortlos und sichtlich gerührt versucht Shirley Manson etwas gegen den Jubel und Applaus zu sagen. Mehr als ein „Fuck off, you make me cry, thank you!“ schafft sie jedoch nicht.

Dass die 57-Jährige zwar in Würde gealtert, aber immer noch eine großartige Künstlerin ist und natürlich durch ihre Art und Bühnenpräsenz auch stets im Mittelpunkt steht, fasziniert jeden der ca. 3000 Konzertbesucher. So fällt es ihr auch nicht schwer, nach einer kleinen Snaredrum Panne die Zeit zu überbrücken, bis das Drumset wieder komplett ist. Sie nutzt so die ungewollte Pause für ein kleines politisches Statement zum Thema Frauenrechte und Gleichberechtigung, das mit großem Jubel honoriert wird. Anschließend geht es aber auch sofort weiter im Programm und die heiß erwarteten 90er-Kracher Stupid Girl und I’m Only Happy When It Rains lassen nicht lange auf sich warten. Sympathisch und souverän führen Garbage durch die Setlist.

Zur ersten Zugabe des Abends gesellt sich dann noch ein Überraschungsgast mit auf die Bühne. Mysteriös als Music-Royality von Shirley Manson angekündigt, steht plötzlich Ausnahmetalent Peaches mit am Mikrofon und begleitet die Sängerin bei einem Cover. Die beiden geben ein tolles Duett ab und irgendwie passen sie auch optisch ganz gut zusammen. Kurz vor Konzertschluss steigt die Stimmung in Berlin noch einmal an.

Knapp zwei Stunden, inklusive drei Zugaben spielen Garbage heute und es hätten gerne noch ein paar Songs mehr sein dürfen. Gegen 23 Uhr wandert die Menschenmaße in der Konzerthalle Richtung Ausgang. Wir hoffen, dass der nächste Berlinbesuch von Garbage nicht wieder fünf Jahre auf sich warten lässt und gehen glücklich und zufrieden nach Hause. Was für ein toller Abend!