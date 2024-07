Earth Lux: veröffentlicht Single und Video „Shine On Me“

Earth Lux veröffentlichen Shine On Me, die erste Vorabsingle vom selbst betitelten Debütalbum, welches am 23.08. bei Metalville Records erscheinen wird.

Shine On Me unterstreicht eindrucksvoll wie melodischer Hard Rock im Jahr 2024 klingen muss. Die fette und zugleich transparente Produktion bringt die Leistung der Ausnahmemusiker von Earth Lux voll zur Geltung. Hooks und Refrain sind dabei auf den Punkt komponiert und erreichen durch die unverkennbare Stimme von Sänger Mark Boals absoluten Ohrwurmstatus. Shine On Me hat alles, was es braucht, ein echter Genreklassiker zu werden.

Earth Lux ist eine neue Band, die vom französischen Komponisten, Sänger und Multiinstrumentalisten Steph Honde und dem brasilianischen Komponisten und Schlagzeuger Fred Mika gegründet wurde.

Zuvor hatten beide Musiker bereits in der Band Sunroad zusammengearbeitet.

Anfang 2023 beschlossen Steph und Fred, eine parallele Band zu gründen, die sich auf melodischen Hardrock konzentriert, aber auch einige Einflüsse der 70er-Jahre einfließen lässt.

Kurz nach Beginn des Songwritings kontaktierte Fred seinen deutschen Freund, den Sänger, Komponisten, Produzenten und Multi-Instrumentalisten Michael Voss (Michael Schenker Group, Mad Max, Casanova) um die Bassgitarre für Earth Lux zu übernehmen.

Dazu konnte man mit dem britischen Musiker und Produzenten Steve Mann (Eloy, Lionheart und auch MSG), der in Deutschland lebt, für die Keyboard einen weiteren Hochkaräter und Freund mit an Bord holen. Das Line-Up wurde am Schluss durch den irischen Sänger Robin McAuley (Grand Prix, Survivor, Black Swan, MSG) vervollständigt.

Aber kurze Zeit später wurde McAuley plötzlich gerufen, um bei MSG als definitiver Sänger wieder einzusteigen und Ronnie Romero zu ersetzen, der sich entschied, die Gruppe zu verlassen und eine Solokarriere zu starten.

Fred kontaktierte einen anderen Freund, den amerikanischen Komponisten, Sänger und Bassisten Mark Boals (Yngwie Malmsteen, Ring Of Fire, Uli Jon Roth), um Robin zu ersetzen (der sogar einen der Texte des Albums fertiggestellt hatte). So waren Earth Lux mitte 2023 vollständig formiert und hungrig auf das erste Album.

Das Album Artwork stammt vom bekannten britischen Designer Tristan Greatrex, der bereits für Lionheart, MSG, UFO und viele weitere Künstler tätig war.

Line-Up

Mark Boals – Vocals

Steve Mann – Keyboards

Michael Voss – Bass

Fred Mika – Drums

Steph Honde – Guitars

Facebook