Julie Christmas am 02.07.2024 im Gebäude 9 in Köln

Künstler: Julie Christmas, Noorvik

Ort: Gebäude 9, Deutz-Muelheimer-Straße 127, 50679 Köln

Datum: 02.07.2024

Kosten: 26 € VVK (plus Gebühren)

Genre: Post Rock, Post Metal, Noise Rock

Veranstalter: Underdog Köln

Link: https://gebaeude9.de/julie_christmas_7_24.html

Setliste Noorvick:

Floating Tantalos Hybris Tantaros

Setliste Julie Christmas:

Bones In The Water (Battle Of Mice) Thin Skin Not Enough Supernatural End Of The World The Ash Secrets All Men Keep Blast Lighthouse Bow Silver Dollars July 31st

Heute ist so was wie Weihnachten, Ostern und Silvester für mich, denn Julie Christmas weilt heute im Gebäude 9 in Köln. Seitdem ich Mariner, ihre Kooperation mit Cult Of Luna gehört habe, steht die Dame ganz oben auf meiner Konzert-To-do-Liste. So ganz kann ich es noch nicht wirklich glauben. Also ab nach Köln ins Gebäude 9, wo ich schon länger nicht mehr war.

Am Einlass werden mein Kollege Ansgar und ich nett empfangen und wir können uns schon einmal am Merchstand umsehen. Dadurch bekommen wir auch mit, dass es mit Noorvik einen Support gibt.

Für mich persönlich sind Noorvik bis dato völlig Unbekannte. Das Quartett aus dem Kölner Raum zelebriert einen doch recht eigenständigen Post Rock und das rein Instrumental. Mit dem selbst betitelten Album Noorvik, dem Nachfolger Omission und dem aktuellen Album Harmatia kann man seit der Gründung 2016 bereits drei Alben vorweisen. In der Bandbesetzung hat es über die Jahre wohl Wechsel gegeben, die aktuelle Besetzung besteht aus Arnd Finke, Dominik Hornung, Moritz Kuck und Tim Merriman.

Ihre Setliste am heutigen Abend besteht aus vier Songs, von denen die drei letzten Songs vom aktuellen Album Harmatia stammen, welches bei Tonzonen Records veröffentlicht wurde. Der erste Song stammt vom Album Omission. Die vier Protagonisten stehen ziemlich nah vorne an der Bühne, da hinter ihnen schon alles für die Band von Julie Christmas aufgebaut ist. Licht gibt es recht wenig bei der Band, die sich tatsächlich nach einer Stadt aus Alaska nennt. Gerade die letzten drei Songs zeigen einen recht proggigen Songaufbau, der zwischen ruhigeren, groovigen Teilen, knallharten Metal-Riffs hin und her springt. Die Songs von Harmatia behandeln thematisch den Untergang der Menschheit. Noorvik kommen hier mit ihrem instrumentalen Post Rock recht stimmig rüber, die kann ich mir gerne nochmals geben.

Ich hatte eben gesagt, für mich noch unbekannte Band, allerdings kommt mir Gitarrist Tim Merriman doch recht bekannt vor. Das sage ich ihm auch später am Merchstand. „English please“, sagt er. Klar doch, wir unterhalten uns auf Englisch, denn er ist ein Amerikaner, der in Köln momentan lebt. Und klar sind wir uns schon begegnet: Auf dem Freak Valley, dem Hoflärm und bestimmt auch auf noch anderen Festivals, wie wir feststellen, denn auf den genannten Festivals ist er „Every Year!“

Es dauert dann noch etwas, bis Julie Christmas und ihre Band dran sind. Julie wurde am Weihnachtstag 1975 geboren, woraufhin ihre Eltern ihr den Zweitnamen Christmas gaben. Als Frontfrau der Post Rock / Noise Rock Bands Battle Of Mice / Made Out Of Babies sorgte sie für erste Ausrufezeichen. Dabei wurden Made Out Of Babies 2005 alleine deshalb gegründet, um beim Geburtstag ihrer Schwester aufzutreten. Der Rest ist Geschichte. 2010 folgte das bemerkenswerte Soloalbum The Bad Wife und machte die ehemalige Sängerin von Battle Of Mice / Made Out Of Babies zu einem ganz besonderen Act in der (Post) Rock Szene.

Vielen in der Szene dürfte Julie Christmas aber vor allem durch ihre Kollaboration mit den Schweden Cult Of Luna auf Mariner aus dem Jahr 2016 bekannt sein. Dieses unfassbare Werk schmetterte sie wahrlich in den Olymp des Post Rocks. „Sie geht von weichsten Melodien über zu wildestem Schreien, und erreicht dabei alles dazwischen. Die Bandbreite ihrer Stimme ist unglaublich“, so Johannes Persson (Cult Of Luna), der auch zur aktuellen Bandbesetzung von Julie Christmas gehört. Johannes Persson ist übrigens heute Abend Bestandteil der Band und haut wunderbar in die Saiten.

Die Musiker sieht man bereits vor Beginn des Gigs auf der Bühne beim Soundcheck, Julie Christmas allerdings noch nicht. Dann verlassen die Musiker wieder die Bühne und gehen raus aus der Tür, neben der Bühne. Es dauert noch ein paar Minuten, bis sie dann wieder reinkommen. Dieses Mal allerdings zusammen mit Julie Christmas, die an ihrem schwarzen Kleid eine Art LED-Leuchten-Christbaumschmuck trägt, der immer wieder in unterschiedlichen Farben aufleuchtet. Beim ersten Song Bones In The Water (einem Battle Of Mice Song) trägt sie zudem eine beleuchtete Maske auf dem Kopf. Das ist schon einmal visuell absolut crazy. Getoppt wird das allerdings noch von der Musik.

Unmasked, allerdings das Gesicht typisch angemalt, steht sie dann bei Thin Skin, dem ersten Song aus ihrem neuen Album Ridiculous And Full Of Blood auf der Bühne. Stehen kann man allerdings bei Julie Christmas überhaupt nicht sagen, denn sie ist permanent auf der Bühne unterwegs. Die quirlige Julie Christmas mit der Kamera einzufangen ist überhaupt nicht so leicht, dafür ist man nun bei ihr und der Band großzügiger mit dem Licht.

Die meisten Songs sind natürlich vom aktuellen Album Ridiculous And Full Of Blood, welches erst im Juni 2024 erschienen ist und nun neben Auftritten beim Hellfest, Roskilde, Oya, Brutal Assault und Arctangent in Europa bei wenigen exklusiven Shows in Großbritannien, den Niederlanden und Deutschland promotet wird. Allerdings sind auch Songs von ihrem 2010er-Soloalbum The Bad Wife, wie zum Beispiel Secrets All Men Keep, Bow und July 31st mit im heutigen Repertoire.

Ein intensiver Auftritt von Julie Christmas und auch ihrer Band. Die Fans sind schlichtweg begeistert von diesem Auftritt. Nach Ende des letzten Stückes wird vehement nach Zugabe gerufen. Die gibt es leider nicht mehr, allerdings erklärt uns eines ihrer Bandmitglieder, dass eben ja schon teilweise der Bass ausgefallen sei und die Technik es nicht mehr hergebe, das so schnell wieder hinzubekommen. Dafür wird versprochen, dass man sich anschließend noch viel Zeit für die Fans bei dem einen oder anderem Bier nehmen wird.

Gesagt, getan, das ist anschließend auch so. Die Musiker stehen für Gespräche und Selfies bereit. Am Merchstand ist ein richtiger Run! Es fehlt einzig noch Julie Christmas. Da heißt es zunächst, sie sei etwas angeschlagen und habe Halsschmerzen. Allerdings ist sie dann doch noch da und kommt den Autogramm- und Selfiewünschen ihrer Fans nach.

Auch ich unterhalte mich mit ihr. Sie sagt mir, dass ich ihr mit meiner Kamera aufgefallen wäre und sie mich fest im Blick gehabt hätte. Ich sage ihr, ich hätte sie auch fest im Blick gehabt, da sie mir nicht nur aufgefallen wäre, sondern ihre Show mir superb gefallen habe! Ich lasse mir noch was von ihr signieren. Dies macht sie nicht nur mit ihrer Unterschrift, sondern fügt auf die Platten ein richtig kleines Poem hinzu. Johannes Persson signiert mir auch gleich die mitgebrachte Mariner Vinyl ebenfalls.

Ein großartiges Konzert heute im Gebäude 9, vielen Dank an den Underdog Recordshop, dass er Julie Christmas hierhin geholt hat. Dieses Konzert steht bei mir auf der diesjährigen Konzertliste ganz oben! Wie bereits zu Beginn erwähnt: Weihnachten, Ostern und Silvester an einem Tag!

