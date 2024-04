Mono: kündigen ihr neues „Album Oath“ an

Die japanische Instrumental Rock-Band Mono hat die Veröffentlichung ihres 12. Albums Oath für den 14. Juni 2024 über das Berliner Label Pelagic Records angekündigt.

“What are we doing here?”

Das Jahr 2020 hat das, was einst die Quintessenz des Kiffer-Existenzialismus zu später Stunde war, zu einem täglichen Mantra für fast jeden auf diesem Planeten gemacht. Was machen wir mit unserer begrenzten Zeit in diesem Leben? Was ist unser Ziel? Was sollten wir tun?

In den letzten 25 Jahren haben Mono Themen wie die Beziehung zwischen Dunkelheit und Licht, Hoffnung im Angesicht der Katastrophe und die Dualität von Geburt und Tod erforscht. Auf ihrem 12. Album, Oath, denken sie über die Zeit nach, die das Leben ausmacht, und darüber, wie man das Beste aus dieser Zeit macht.

Seht euch den Album-Teaser hier an:

Aufgenommen und abgemischt mit ihrem langjährigen Freund und Mitarbeiter Steve Albini, beginnen Oath wie ein Sonnenaufgang mit einem langsam aufsteigenden Orchester und Bläsern, wobei sich die gesamte Band Zeit nimmt, die Atmosphäre zu genießen, bevor sie sich der Pracht anschließt. Während der gesamten 71-minütigen Laufzeit des Albums meditieren Mono auf vielfältige Weise über das Thema Zeit und Leben. Die gemächliche Entwicklung eines Songs, die ein Markenzeichen von Monos Katalog ist, ist von einer Eleganz durchdrungen, die Oath zu neuen Höhen erhebt.

Mono haben sich selbst mit einer universell nachvollziehbaren existenziellen Untersuchung herausgefordert und mit Oath geantwortet, einem Album, das eher wohlwollende Reflexion als flüchtige Erholung bietet.

