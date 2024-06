Alcest: veröffentlichen neues Album „Les Chants De L’Aurore“

Die französische Shoegaze/Indie-Band Alcest veröffentlichte am vergangenen Freitag ihr brandneues Album Les Chants De L’Aurore über Nuclear Blast Records. Les Chants De L’Aurore ist das 7. Album der Band. Nach vier langen Jahren meldet sich die Band endlich mit ihrem neuen Meisterwerk zurück.

Neige & Winterhalter kommentierten am 21.06.2024:

„Today marks the release of our 7th album, Les Chants De L’Aurore . We are so happy to share with you the songs we have been working on during the past four years. It was a challenging album to make but we are really proud of the result and we hope you will like it as much as we do. Thank you so much for your everlasting support, it means everything to us. Much love – Neige & Winterhalter„

Alcest werden im Herbst 2024 mit ihrem neuen Album auf Tournee gehen. Erlebt die Band live:

21.10. HR Zagreb – Boogaloo

23.10. GR Athens – Gagarin 205

24.10. GR Thessaloniki – WE SKG

25.10. TR Istanbul – IF Performance Hall

28.10. RO Bucarest – Quantic Club

02.11. CH Zurich – Meh Suff!

13.11. DE Cologne – Essigfabrik

14.11. DE Stuttgart – Im Wizemann

15.11. DE Munich – Backstage Werk

16.11. DE Milan – Alcatraz

18.11. SO Ljubljana – Kino Siska

19.11. AT Vienne – Simm City

20.11. HU Budapest – Durer Kert

21.11. CZ Prague – Roxy

23.11. DE Berlin – Festsaal

24.11. PL Warsaw – Proxima

25.11. LT Vilnius – Loftas

26.11. EE Tallinn – Paavli Kultuurivabrik

27.11. FI Helsinki – Kultuuraio

29.11. SE Stockholm – Fryshuset

30.11. NO Oslo – Vulkan Arena

01.12. DK Copenhagen – Vega

03.12. DE Hamburg – Gruenspan

04.12. NL Amsterdam- Paradiso

05.12. BE Bruxelles – Ancienne Belgique

06.12. FR Paris – L’Olympia

07.12. LU Esch-sur-Alzette – Den Atelier

08.12. DE Frankfurt – Batschkapp

11.12. UK London – Electric Brixton

12.12. UK Manchester – Academy 2

13.12. UK Glasgow – The Garage

14.12. IR Dublin – Academy

Alcest sind:

Neige | Gesang, Gitarren, Bass, Synthesizer

Winterhalter | Schlagzeug

