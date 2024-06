The Maiden Mania Show Part 2: findet am 07.09.2024 im Sportheim in Willanzheim statt

Veranstalter Stefan Belik, seines Zeichens Schöpfer der Rockmania, hat sich seit Jahren auf ein Ein-Tages-Festival im beschaulichen Sportheim in Willanzheim spezialisiert. Nachdem Paul Di Anno schon Gast bei den Veranstaltern war, hat sich Belik anlässlich seines 50. Geburtstages mit ein paar Mit-Freunden, die auch ihr Jubiläum feierten, einen Wunschtraum erfüllt und keinen geringeren als Ex-Maiden Sänger Blaze Bayley für den 07.09.2024 als Headliner an Land gezogen.

1994 bis 1999 war Bayley Sänger bei Iron Maiden und nahm mit ihnen die Alben The X Factor und Virtual XI auf. Trotz der tiefen und dunkleren Stimme von Bayley wurde Blaze Bayleys Song Man On The Edge ein großer Erfolg für den Sänger. Leider konnte sich Bayley nie so bei Maiden etablieren und als Dickinson wieder zurückkam, hatte sich Blazes Rolle als Frontmann eh‘ erledigt.

Heute ist Blaze Bayley mit seiner Band gut im Geschäft etabliert und wird sicher auch in Willanzheim abräumen. Das Kartenkontingent von 350 Stück ist bald erreicht, 250 Tickets sind schon bestellt. Wer noch bei dieser einmaligen Show dabei sein will, kann unter stefan_belik@web.de die letzten Karten im VVK für 25 Euro plus Porto erwerben. Bis 1. September ist der Versand ab 5 Karten versandkostenfrei!

An der Abendkasse kostet der Eintritt 28 Euro. Neben der Bewirtung durch den SV Willanzheim gibt es auch einen Merchandisestand mit speziellem Eventshirt.

Einlass des Abends ist um 18:00 Uhr.

Running Order ist Folgende:

Sirenes: 19 Uhr – 19:40 Uhr

Sacred Steel: 20 Uhr – 21 Uhr

Absolva: 21:30 Uhr – 22:15 Uhr

Blaze Bayley: 22:30 Uhr – 0:15 Uhr (100 Minuten Best-of-Show mit den Alben The X Factor und Virtual XI)

Die Aftershow von 0:30 Uhr bis 2 Uhr bestreiten Bobby Sixkiller & The Renegedes

Stefan Belik erwartet von dem Event, „dass es vorher ausverkauft ist, da das Billing und der Preis einfach umwerfend sind.“

Worauf er sich wirklich freut? Das ist für Stefan klar: „Mit Hunderten Musikbegeisterten meinen 51. Geburtstag zu feiern. Und mein Team und ich lassen uns für den Abend diesbezüglich noch einiges einfallen“.

Liedwünsche hat er natürlich einige, aber sein Favorit ist Clansmen.

Für die Zukunft bzw. zum nächsten Event darf geträumt werden, so Belik – „aber wäre natürlich Bruce Dickinson der absolute Mega Hammer – vielleicht ja 2033!“, schmunzelt der Lokalveranstalter.

Er und sein Team freuen sich auf einen rockigen Iron Maiden-Abend im September in Blaze Bayley Manier.