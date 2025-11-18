Megadeth: als Very Special Guests von Iron Maiden in Hannover bestätigt

Iron Maiden haben Megadeth als Very Special Guests für ihre exklusive Deutschland-Headline-Show 2026 bestätigt. Das Konzert findet am 2. Juni in der Heinz von Heiden Arena in Hannover statt.

Die Meldung kommt kurz nach der Ankündigung Megadeths, dass ihr kommendes selbstbetiteltes Album Megadeth das letzte ihrer Karriere werden soll. Es erscheint am 23. Januar 2026.

Iron Maidens Arenashow in Hannover ist Teil der nächsten Etappe ihrer dieses Jahr gestarteten Run For Your Lives World Tour, mit der die Band aktuell ihr 50-jähriges Bandjubiläum zelebriert und die schon jetzt als ihre bisher spektakulärste Konzertreise gilt. 2026 wird die Band zudem bei zahlreichen Sommerfestivals auftreten, darunter Rock Am Ring und Rock Im Park.

Megadeth wurden 1983 von Gitarrist, Sänger, Songwriter und Produzent Dave Mustaine gegründet. Im Lauf ihrer Karriere hat die Band weltweit über 50 Millionen Tonträger verkauft, einen GRAMMY® Award gewonnen (plus 12 weitere Nominierungen), stand mehrfach in den Top 10 der deutschen Albumcharts und begeistert Heerscharen von Fans rund um den Globus. Ihre Diskografie umfasst Genreklassiker wie die Platin-prämierten Alben Peace Sells… But Who’s Buying? (von Rolling Stone auf #8 der „100 Greatest Metal Albums Of All Time“ gewählt), Rust In Peace und Countdown To Extinction.