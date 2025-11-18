Presented by TFM.rocks: Curse Of Khatru & Swart Impaler am 06.12.2025 live im Florinsmarkt Koblenz (Vorbericht)

Bands: Curse Of Khatru, Swart Impaler

Am 6. Dezember 2025, pünktlich zum Nikolaustag, wird es in Koblenz nicht nur winterlich – es wird laut. Sehr laut. Der Florinsmarkt, die altehrwürdige Metalkneipe in der Altstadt, lädt zu einem besonderen Abend ein. Mit Curse Of Khatru und Swart Impaler stehen zwei Formationen auf der Bühne, die dunkle Stimmung, rohe Energie und packende Live-Atmosphäre garantieren. Für eine der Bands markiert der Abend sogar einen ganz besonderen Meilenstein.

Curse Of Khatru – Der Fluch des rohen und ungeschliffenen Death Metals

Für Curse Of Khatru wird der Nikolaustag 2025 zweifellos ein glänzendes Kapitel in ihrer noch jungen Bandgeschichte markieren. Die aufstrebende Death-/Extreme-Metal-Formation aus Koblenz veröffentlichte ihr selbst betiteltes Debütalbum über FDA Records bereits im März dieses Jahres – und seitdem sorgt das Trio für ordentlich Wirbel in der Szene. Mit diesem Album setzen Curse Of Khatru einen markanten, düsteren Akzent im unheiligen Zirkel des Death Metal: voller Energie, voller Wucht und mit Songs, die ihre Hörer ohne Vorwarnung umhauen.

Trotz klarer Verneigungen vor den großen Urgesteinen des Genres schaffen es Curse Of Khatru, ihren ganz eigenen Stil zu formen. Die Band liefert kraftvollen Death- und Extreme Metal mit einer technischen Versiertheit, die nicht nur auf dem Album beeindruckt, sondern auch live ein echtes Pfund darstellt.

Swart Impaler – Blackened Metal mit eiskaltem Biss

Swart Impaler sind ebenfalls noch nicht so lange in der (Koblenzer) Szene unterwegs, also auch eine recht neue Band im Koblenzer Metal-Karpfenteich. Einige der Bandmembers sind allerdings alte Hasen in der Szene und durch ihr Mitwirken bei der Koblenzer Sludge-Institution Corova den Kennern der Szene wohlbekannt. Swart Impaler sind rau, roh, dreckig und kompromisslos. Blackened Death Metal voll auf die Fresse. Oder auch Plaque und Death, wie sie es selbst nennen. Mit ihren bisherigen Shows haben sie bewiesen, dass sie es verstehen, Publikumsschatten und Bühnenlicht zu einem atmosphärischen Gesamterlebnis zu verweben.

Ein Nikolausabend, den man nicht vergessen wird!

Der Florinsmarkt in Koblenz wird am 06.12. zum Treffpunkt für all jene, die harte Musik, ehrliche Performance und echten Underground-Spirit zu schätzen wissen. Während draußen vielleicht der Nikolaus unterwegs ist, gibt es drinnen den Nikolaut – ein Abend voller donnernder Riffs, peitschender Vocals und packender Atmosphäre.

Hier die Eckdaten:

Datum: 06.12.2025

Ort: Florinsmarkt, Burgstraße 16, 56068 Koblenz

Einlass/Start: 19:30 / 20:30

Tickets: 13,00 VVK, 15,00 AK