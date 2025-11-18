Gluecifer: veröffentlichen neue Single „Armadas“

Mit The Idiot meldeten sich Gluecifer eindrucksvoll im vergangenen September zurück. 21 Jahre nach ihrem letzten Studioalbum setzten die Norweger damit den Grundstein für ihr brandneues Album Same Drug New High (16. Januar 2026 via Steamhammer). Nun folgt mit Armadas die nächste Kostprobe der Kings Of Rock.

Sänger Biff Malibu erklärt: „Ein etwas apokalyptischer Rocksong. Zuerst kam das Riff, und dann haben wir im Grunde versucht, einen Song zu schreiben, der so klingt, als würde er am Rande des Weltuntergangs gespielt. Belesene Zuhörer werden einen Bezug zur katastrophalen Überschwemmung in Tiflis im Jahr 2015 erkennen.“

In einer Zeit, in der die inflationäre Veränderungswut der Welt nichts und niemanden zu verschonen scheint, sind Gluecifer der unverrückbare Fels in der Brandung. Die norwegische Band, die zu den weltweit erfolgreichsten ihres Landes zählt und nach der Wiedervereinigung im Frühjahr 2018 sofort zu alter Stärke zurückgefunden hat, spielt ihren feurigen Mix aus beinhartem Punkrock, traditionellem Rock ’n‘ Roll und schillernden Glam-Elementen weiterhin genauso, wie ihn alle Fans bis zu ihrem jüngsten Tag hören wollen. Das neue Studioalbum Same Drug New High, das erste der Gruppe seit mehr als 20 Jahren, lässt keine Zweifel daran aufkommen, dass die Gründungsmitglieder Biff Malibu (Gesang) und Captain Poon (Gitarre) und ihre langjährigen Bandkollegen Raldo Useless (Gitarre), Danny Young (Drums) und Peter Larsson (Bass) nicht nur reifer und erfahrener, sondern auch vielseitiger und entschlossener denn je sind.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 haben Gluecifer hunderte Shows gespielt und insgesamt fünf Alben und eine Fülle von Singles, EPs und Compilations veröffentlicht. Nach einer umfassenden Abschiedstournee löste sich die Band zwar 2005 auf, doch bei den Fans waren Gluecifer nie vergessen. Daher wurde ihr 2018er Comeback nicht nur von riesigem Jubel begleitet, sondern auch von zahlreichen Konzerten in ganz Europa inklusive Teilnahmen an renommierten Festivals wie das Azkena-Festival in Spanien, das Hellfest in Frankreich oder Tons Of Rock in Norwegen. Kein Wunder also, dass nahezu zeitgleich auch die Forderungen der großen Anhängerschaft nach neuen Songs und einem weiteren Studioalbum laut wurden. Diesem Wunsch sind Gluecifer mit dem in ihrer Heimatstadt Oslo komponierten, produzierten und gemischten Same Drug New High jetzt tatsächlich nachgekommen.

Begleitet wird das neue Album von einer ausgedehnten Europatournee im Frühjahr 2026, die am Veröffentlichungstag in Schweden startet und Gluecifer unter anderem auch für sechs Shows nach Deutschland führt.

Gluecifer live 2026:

4. Februar Köln – Live Music Hall

5. Februar Frankfurt – Batschkapp

6. Februar Karlsruhe – Substage

7. Februar München – Technikum

6. März Hamburg – Große Freiheit 36

7. März Berlin – Astra

Line Up:

Biff Malibu – Gesang

Captain Poon – Gitarre

Raldo Useless – Gitarre

Danny Young – Schlagzeug

Peter Larsson – Bass