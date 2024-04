Severe Torture: veröffentlichen ihr kommendes Album „Torn From The Jaws Of Death“ im Juni

Severe Torture, die Oligarchen des holländischen Death Metal, brechen mit ihrer stürmischen, gleichnamigen zweiten Single Torn From The Jaws Of Death, die aus dem mit Spannung erwarteten neuen Album stammt, in einen Strudel unverfälschter Death Metal-Grausamkeit aus. Die Single strotzt nur so vor roher, unnachgiebiger Kraft und der für das Quintett typischen wilden Intensität – und zerreißt das ruhige Gewebe unseres alltäglichen Lebens.

Torn From The Jaws Of Death, eine gefräßige Bestie aus den unheiligen Gruben der Torture Compound Studios, ist ein unwiderrufliches Bekenntnis zu der unapologetischen Brutalität, die im Universum von Severe Torture herrscht. Die peinigenden Riffs und kehligen Growls sind nicht nur ein grausiges Spektakel, sondern eine Lebenskraft, die die Sterblichkeit und die dunkelsten Ecken der Existenz feiert.

Der von Damiën Kerpentier mit präziser Bösartigkeit produzierte und von Mendel bij de Leij gemischte und gemasterte Track verkörpert eine unheimliche Trostlosigkeit und bewegt sich auf dem schmalen Grat zwischen Leben und Tod. Die Texte, die von den Schatten des Leidens und den Kuriositäten einer gebrochenen Psyche durchdrungen sind, machen diese Veröffentlichung zu einer kalten Umarmung für schwache Gemüter!

Seht euch das Video zu Torn From The Jaws Of Deathan, produziert von Maurice Swinkels ( @swinkelsmaurice ), hier an:

Torn From The Jaws Of Death erscheint am 7. Juni bei Season Of Mist.

Torn From The Jaws Of Death – Tracklist:

1. The Death Of Everything

2. Marked By Blood And Darkness

3. Hogtied In Rope

4. Torn From The Jaws Of Death

5. Christ Immersion

6. Putrid Remains

7. The Pinnacle Of Suffering

8. Through Pain And Emptiness

9. Those Who Wished Me Dead

10. Tear All The Flesh Off The Earth

Aufnahmestudio: Torture Compound Studios

Production Credits:

Damiën Kerpentier – Techniker

Mendel bij de Leij – Mixing & Mastering Techniker

Fotografie: Thijs van Laarhoven

Coverartwork: Pär Olofsson

Genre: Brutal Death Metal

Herkunft: Niederlande

FFO: Defeated Sanity, Brodequin, Aborted

Verfügbare Formate:

– Digital Download

– CD Digipak

– 12″ Vinyl Gatefold – Black

– 12″ Coloured Vinyl Gatefold – Gold & Black Marbled

– 12″ Coloured Vinyl Gatefold – Transparent Red & Black Marbled

Seit über 25 Jahren verkörpern Severe Torture das Ethos des Brutal Death Metal. Die Titanen des Genres haben sich seit 1997 einen festen Platz im Metal-Universum erspielt, indem sie intensive Auftritte mit einer unerbittlichen Hingabe an ihren unverfälschten, rohen Sound verbanden.

Die aus dem niederländischen Underground stammende Band betrat die Weltbühne mit ihrem Debütalbum Feasting On Blood, das 2001 als epischer Wendepunkt in der aufkommenden Welle des brutalen Death Metal gefeiert wurde. Ihr harter, gnadenloser Sound hat sich seitdem über Nord- und Südamerika, Europa und Mexiko ausgebreitet; ihr Weg wurde durch fünf bahnbrechende Veröffentlichungen im letzten Vierteljahrhundert markiert.

In der sich ständig weiterentwickelnden Welt des Metals relevant zu bleiben, ist keine Kleinigkeit – eine Aufgabe, die Severe Torture durch kontinuierliche Weiterentwicklung erfüllen. Um sich zu verjüngen und die Aggression und Energie einer neuen Ära einzufangen, trennten sie sich 2018 freundschaftlich von ihrem ursprünglichen Schlagzeuger Seth und holten Damiën Kerpentier in die Band. Der Wechsel bedeutete ein neues Kapitel für das erfahrene Ensemble und markierte eine seismische Verschiebung, die frischen Wind in ihren kreativen Prozess brachte und zu einigen ihrer bisher dunkelsten und tiefgründigsten Werke führte.

Dieser gestärkte Geist erwachte 2022 mit der Veröffentlichung der EP Fisting The Sockets zum Leben – der ersten Veröffentlichung der Band seit erstaunlichen 12 Jahren. Die Platte diente als triumphaler Vorbote für ihre Wiederauferstehung, indem sie erneut bei Season Of Mist unterschrieben und die Flamme ihrer brutalen Ursprünge inmitten einer von einer Pandemie heimgesuchten Welt neu entfachten.

Jetzt, im Jahr 2024, werden Severe Torture mit ihrem sechsten Album Torn From The Jaws Of Death zu neuen Höhen der klanglichen Grausamkeit aufsteigen. Aufgenommen in den berüchtigten Torture Compound Studios, ist das Album ein Zeugnis für die rohe Energie, das Blut, den Schweiß und die unerbittliche Brutalität, für die die Band steht.

Vom aggressiven Wirbelwind der Riffs in The Death Of Everything bis zu den eindringlichen Black Metal-Nuancen des Titeltracks Torn From The Jaws Of Death ist das Album eine Death Metal-Besinnung auf Mord, Folter und den Wahnsinn organisierter Religionen. Torn From The Jaws Of Death ist ein düsteres Spiegelbild der Welt, getränkt in den für die Band typischen brutalen Death Metal-Sound, und wurde mit einer unerschütterlichen Hingabe an das Genre geschrieben.

Während die Vorfreude auf die Veröffentlichung von Torn From The Jaws Of Death steigt, kann man sich sicher sein, dass Severe Torture im Herzen des brutalen Death Metal lebendig bleibt, Grenzen verschiebt und sich weigert, sich Konventionen zu beugen. Nach einem Vierteljahrhundert stehen diese Urgesteine der Szene noch ganz am Anfang. Bleibt Sie dran, um ihre unerbittliche Entwicklung mitzuerleben, während sie ihren unaufhörlichen Marsch durch die Annalen der Metal-Geschichte fortsetzen.

Severe Torture sind:

Dennis Scheurs – Gesang

Patrick Boleij – Bass

Damiën Kerpentier – Schlagzeug

Marvin Vriesde – Gitarren & Leads

Thijs van Laarhoven – Gitarren

