Hesperus: veröffentlichen ihen neuen Song „Cyberspace“

Hesperus ist ein Soloprojekt des Schriftstellers, Video-Künstlers und Komponisten Roelof Broekman aus Amsterdam, Niederlande. Alle Musikstücke wurden von ihm gespielt, komponiert, arrangiert und produziert. Seine Musik enthält Einflüsse von The Sword, Black Sabbath, Om, Yob, Sunn O))), SubRosa, Wrekmeister Harmonies und anderen. Roelof Broekman ist bekannt für sein vielbeachtetes Buch Partycrash, eine wahre Geschichte über Jugendliche der Mittelschicht, die Amok laufen, und die komplexe Rolle des Handys in der Bildung. Über einen Zeitraum von fünf Jahren produzierte er Video-Kunst, die auf verschiedenen Kunstfestivals und in Museen in Europa gezeigt wurde. Die Single Cyberspace feiert einen direkteren Teil seines Schaffens, das meist in einem dunkleren Bereich liegt. Seine Texte spiegeln seinen buddhistischen Geist und tiefere Gedanken wider, als wäre er auf der Suche nach dem Guten in uns allen. Hesperus hat bisher zwei Alben auf CD produziert: Crepuscular Rays und Death Of My Dear Demons. Derzeit hat er eine einzigartige Live-Performance produziert, in der er Gitarre, Becken und Samples vor einer Video-Projektion spielt, die ein komplexes filmisches Erlebnis in Schwarz-Weiß, ein schweres Begleit-Track und einige Interviews mit philosophischen Einsichten und Reflexionen über Kunst von bekannten Sprechern enthält.