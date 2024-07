L.A. Edwards – Pie Town

Die Edwards Brüder haben neues Rockmaterial zu einem Album geformt. Pie Town dringt weiter in Radio-Rock und 80er-Gefilde ein. Lockere Melodien füllen zwölf neue Tracks, die auf eine Spielzeit von 42 Minuten kommen. Veröffentlicht wurde das neue Material am 05.07.2024 über Bitchin‘ Music Group / MARS Worldwide. Der Weg des letzten Langeisen Out Of The Heart Of Darkness wird konsequent fortgesetzt. L.A. Edwards stehen für harmonischen US-Rock, der nicht nur radiotauglich ist, sondern auch eine große Zielgruppe ansprechen kann. Das Artwork ist abermals schlicht gewählt und setzt den Fokus einmal mehr auf die emotionalen Musiker der Brüder aus Kalifornien. Unterstützt werden sie von Keyboarder Landon Pigg und dem Bassisten Jesse Dorman. Im Mittelpunkt Luke Andrew Edwards, der als Songwriter und Multiinstrumentalist weiter die Fäden zieht.

Gestartet wird Pie Town mit Don’t Know Better und Little Sunshine. Der Opener zieht das Stimmungsbarometer an, der Hörer wird zurück in die 80er katapultiert, ohne moderne Aspekte zu vergessen. Einflüsse von Status Quo, Genies oder U2 prägen den Sound, ohne ein eigenes Gesicht zu verlieren, nur um ein paar Namen zu nennen. Grundsätzlich haben L.A. Edwards eine ruhige Ader, die durch nichts aus den Ankern gerissen wird. Die letzten Veröffentlichungen haben die Musiker geerdet und wo früher noch kleine Höhepunkte gefehlt haben, greifen sie nun auf Tracks wie El Camino zurück, die dem Silberling eine Seele einhauchen. Bedachte, dennoch starke Melodien ziehen sich durch Pie Town, die den Hörer erreichen, aber nicht im Ansatz überfordern. Mittendrin der erfrischende Hüftschwung und das Gefühl von einer endlosen Landschaft, die in der untergehenden Sonne am Horizont verschwindet. Angel Wait lässt einen grauen Schleier aufziehen. Deutlich trauriger als die Vorgänger werden hier die letzten Dämme gebrochen. Vom 80er-Spaß-Rock bis zum klassischen ergreifenden Balladenrhythmus ist alles bei L.A. Edwards dabei, die in diesem Jahr für mich hörbar einen Sprung nach vorne machen.

