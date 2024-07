Hellfest: spendet eine Million Euro an Savage Lands

Savage Lands sind immer noch begeistert von ihrem Auftritt auf der Hauptbühne des Hellfestes. Die von Musikern betriebene 501(c) 3 Non-Profit-Organisation freut sich darüber, dass das Festival eine Million Euro spendet, um ihre laufenden Aufforstungsbemühungen in Costa Rica und Europa zu unterstützen!

„This is a historical move by Hellfest and a great signal to the music industry“, sagt der zum Musiker und Aktivisten gewordene Sylvain Demercastel, der Savage Lands zusammen mit Megadeth-Schlagzeuger Dirk Verbeuren gegründet hat. „Diese außerordentlich großzügige Spende eines renommierten Festivals ist nur ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr sich die Metal-Community gegenseitig unterstützt“.

Die Spende von Hellfest ist nur ein Teil einer fünfjährigen Partnerschaft. Savage Lands wird weiterhin mit einem Stand auf dem Festivalgelände vertreten sein. In diesem Jahr besuchten Bill Hudson (I Am Morbid), Mitglieder von Dimmu Borgir und andere Metalheads den Stand, um mehr über die grünen Zonen, Naturschutzgebiete und andere Projekte zur Erhaltung der Artenvielfalt zu erfahren, die sie in Costa Rica aufbauen. Die Non-Profit-Organisation hat 60.000 Quadratmeter Regenwald mit 100 % der Tantiemen aus ihrer Musik geschützt.

„As a non-profit, we depend on the support of our listeners, other organizations and fellow artists“, sagt Sylvain.

Viele ihrer berühmten Freunde waren gekommen, um Savage Lands auf dem Hellfest zu unterstützen. Sylvain wurde von bekannten Gesichtern wie Florian Pons (Loco Muerte) sowie Poun und Etienne Treton (Black Bomb A) unterstützt. Andreas Kisser (Sepultura) und Daniel de Jongh (Textures) begleiteten die Band während ihres gesamten Sets, das mit The Last Howl begann, einer Hommage an den vom Aussterben bedrohten Brüllaffen. Chloe Trujillio stieg für den schwarzen Groove von Black Rock Heart ein, gefolgt von Silje Wergeland (The Gathering), die die neue melancholische Single No Remedy mitsang.

Alissa White-Gluz (Arch Enemy) und Sakis Tolis (Rotting Christ) sagten per Video ihre Unterstützung zu. So auch Maria Franz von Heilung, die sich ebenfalls mit Savage Lands zusammengetan haben. Das nordische Kollektiv spendet für jedes verkaufte Ticket ihrer US-Tournee einen Dollar, um die Aufforstungsbemühungen der gemeinnützigen Organisation zu unterstützen.

Als ob das nicht schon genug Starpower wäre, holten Savage Lands für ihr großes Finale Jesper Liveröd (Nasum), Alejandro Montoya (Cultura Tres), Billy Graziadei (Biohazard) und Shane Embury (Napalm Death) für eine blutige, schreiende Interpretation von Roots.

„I’ve known Andreas for such a long time“, sagt Shane Embury. „It was great sharing the stage with him and all of these wonderful musicians. Meeting and becoming friends with Sylvain and the rest of his band was a beautiful experience.“

„Making true creative connections like this is so important“, fährt Shane fort. „That’s a big part of what draws me to Savage Lands. We are connected with every living thing on this planet and their organization is helping to preserve nature’s treasures. I’m happy to be a part of such a truly important cause“.

Einige der Künstler, die mit Savage Lands auf dem Hellfest aufgetreten sind, haben sich bereits verpflichtet, an ihrem kommenden Album zu arbeiten, das bei Season Of Mist erscheinen wird. In der Zwischenzeit sind Sylvain und Dirk immer noch auf der Suche nach weiteren Festivals und anderen prominenten Mitgliedern der Metal-Community, die sich der Armee der Bäume anschließen wollen.

„Our goals are attainable“, sagt Sylvain. „By converting the land that we purchase into nature sanctuaries, Savage Lands will help set a precedent for environmental activism. But we must act quickly. Ecosystems are still under attack. If we don’t, then there won’t be any wildlife left to save“.

Allein durch das Anhören ihrer Musik unterstützt ihr Savage Lands. 100 % der Song-Tantiemen fließen in die Erhaltungsbemühungen der gemeinnützigen Organisation in Costa Rica.

Spenden könnt ihr auch unter: https://savagelands.org/donation/

Weitere Informationen zu Savage Lands findet ihr hier:

Savage Lands online:

https://savagelands.org/