April Art: neues Album „Rodeo“ kommt am 04.10.2024

Aber bitte mit Haltung: April Art sind angetreten, um die Welt zu verändern. Mit großer Klappe, aber mit noch größeren Songs. Die Modern-Metal-Sensation um die Funken schlagende Frontfrau Lisa-Marie Watz hat in den vergangenen Jahren einen derart rasanten Aufstieg hinter sich gebracht, dass einem schwindlig werden konnte. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen für den ganz großen Sprung, für den endgültigen Durchmarsch:

Ihre dritte Platte Rodeo kommt am 4. Oktober 2024 via Reaper Entertainment, setzt den Blinker am Tourbus links und fährt allen anderen mit Hits, Biss und Durchschlagskraft davon.

Triggerwarnung: So explosiv, so hungrig, so unersättlich klang eine deutsche Band lange nicht.

Die Band kommentiert:

„Rodeo ist, wie der Name schon andeutet, ein echt wilder Ritt! Das Album ist unglaublich vielseitig geworden, von puren Rocksongs über zahlreiche Elektro Elemente bis zu fiesem Metal Geballer ist alles dabei. Trotzdem haben wir es geschafft jedem Song unseren April-Art-Stempel zu verpassen. Thematisch ist auch alles dabei: Wut, Trauer, Verzweiflung, Hoffnung, Liebe, Freude.

Es ist ein Album, so unberechenbar und abgefahren wie dieses wilde, verrückte, schöne, schreckliche, kostbare Leben.“

Die Gruppe enthüllt heute ebenfalls das Cover-Artwork zu Rodeo, welches die Band selbst entworfen und umgesetzt hat.

Rodeo Tracklist:

1. Rodeo

2. Burn

3. Who I Never Meant To Be

4. Not Sorry

5. On Your Side

6. Jackhammer

7. Let Em Go

8. Head Up High

9. Not Afraid

10. Not Sorry (acoustic)

11. Change Part II

Alle anschnallen. Und vielleicht auch besser einen Helm anziehen. Das wird wild!

Der Vorverkauf des neuen Albums startet bereits am 26.07. zusammen mit der Veröffentlichung des Titeltracks Rodeo.

In der brandneuen Folge des Reaper-Podcast präsentieren Lisa und Ben von April Art nicht nur weitere Informationen zum kommenden Album, sondern gewähren auch exklusive erste Snippets der kommenden Single-Auskopplung des Titeltracks. Zum Podcast geht’s hier: https://lnk.to/ReaperPodcast

Open-Air Shows 2024

20.07. Open Air Weigendorf, Loiching

26.07. Mühlberg Open Air,Johannesberg

02.08. Wacken Open Air, Wacken

09.08. Krawall’o Rock, Büdesheim

24.08. Rock im Hinterland, Obrigheim

13.09. Sinner Rock, Altengronau

14.09. NGN Musikfestival, Lathen

Rodeo Tour 2024

Support: Ghosther

02.10. Aschaffenburg – Colos-Saal

03.10. Hamburg – Logo

04.10. Leipzig- Hellraiser

05.10. Eisenhüttenstadt – GH Schleicher

26.10. Kaiserslautern – Kammgarn

16.11. Stuttgart – Im Wizemann

29.11. München – Backstage

30.11. Biberach – Abdera

05.12. Köln – Gebäude 9

06.12. Viersen – Rockschicht

07.12. Essen – Turock

12.12. Dresden – Groove Station

13.12. Berlin – Badehaus

14.12. Hannover – Lux

20.12. Osnabrück – Bastard Club

21.12. Schmallenberg – Habbels

Tickets: https://aprilart.reservix.de/events

April Art sind:

Lisa-Marie Watz – Vocals

Chris Bunnell – Guitar

Julian Schuetze – Bass

Ben Juelg – Drums

April Art online:

Facebook

Instagram

Website