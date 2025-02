Savage Lands: veröffentlichen ein Blockbuster-Video mit Alissa White-Gluz von Arch Enemy

Beim Anblick des Blockbuster-Videos zu ihrer mit Stars besetzten neuen Single wissen auch Nicht-Metaller, dass Savage Lands leidenschaftliche Verfechter unseres natürlichen Lebensraums sind. Aber diese Supergruppe handelt auch, wenn es darum geht, die Ökosysteme der Welt zu bewahren.

Nachdem sie miterlebt haben, wie Landentwickler den Regenwald Costa Ricas abholzen, beschlossen Megadeth-Schlagzeuger Dirk Verbeuren und sein alter Gitarrist Sylvain Demercastel, dass sie nicht einfach herumsitzen und in Ruhe vor sich hin rosten wollen. Im Jahr 2022 gründeten sie Savage Lands, die erste von Künstlern betriebene gemeinnützige Umweltorganisation in der Musikbranche.

100 % der Tantiemen aus dem ersten abendfüllenden Album der Organisation kommen ihren laufenden Naturschutzprojekten in Costa Rica und anderen Ländern zugute. Auf Army Of The Trees sind Mitglieder von Sepultura, Heilung, Lord Of The Lost und anderen metallischen Superstars zu hören. Auf der neuen Single Ruling Queen rufen Savage Lands die blauhaarige Heldin des Metal zusammen mit einem seiner stärksten Axtkämpfer dazu auf, ihr Revier zu verteidigen.

„Kunst und Aktivismus konvergieren in einem Raum der Bedeutung, und das ist es, wo ich mich entschlossen habe, zu stehen“, sagt Arch Enemy-Frontfrau Alissa White-Gluz. „Metalheads waren in meinen Augen schon immer starke und leidenschaftliche Menschen. Ich empfinde tiefe Dankbarkeit für Savage Lands und ihre unermüdliche Arbeit zum Schutz der zerbrechlichen Schönheit des Ökosystems von Costa Rica“.

„Es war mir eine Freude und Ehre, Teil dieses unglaublichen Projekts zu sein“, sagt Obituary-Gitarrist Kenneth Andrews. „Lasst uns unseren Teil dazu beitragen!“

Die Szenen von Ruling Queen wurden vor Ort in dem 100.000 Quadratmeter großen, hochgefährdeten Regenwald in Costa Rica gedreht, den Savage Lands mit den Lizenzgebühren ihrer Musik erhalten haben. Doch während das Video mit einer friedlichen Bergkulisse beginnt, warnen die rumpelnden Drum-Fills von Florian Pons von Loco Muerte davor, dass es Ärger gibt. Noch bevor sich die Gitarren in das bissige Riff des Songs verbeißen können, stürmt eine Bande bewaffneter Soldaten durch den Wald, die auf Profit aus sind.

Es ist ein Anblick und ein Geräusch, das die Mitbegründer von Savage Lands nur allzu gut kennen. „Nachdem wir täglich Kettensägen in Costa Rica gehört haben, wussten wir, dass es Zeit war zu handeln“, sagt Sylvain, „denn das Summen wird immer lauter“.

Savage Lands werden von Umweltaktivisten und wütenden Metalheads gleichermaßen unterstützt. Das weltberühmte nordische Kollektiv Heilung spendete 1 Dollar für jedes verkaufte Ticket während ihrer letzten US-Tour, um ihre Labelkollegen von Season Of Mist zu unterstützen. Hellfest folgte mit einer Spende von 1 Million Euro an die Organisation in den nächsten fünf Jahren. Während ihres Auftritts auf der Hauptbühne beim letztjährigen Festival wurden Sylvain und die Kernband von Mitgliedern von Napalm Death, Biohazard, Body Count, Textures, The Gathering, Nasum und Cultura Tres begleitet. Außerdem arbeiten sie mit dem Jane Goodall Institute an Projekten zur Artenvielfalt in Frankreich und Afrika zusammen.

Mit ihrer neuen Single nehmen Savage Lands nun die Königin des Dschungels in ihre Reihen auf. Als die sanft wirbelnde Melodie von Ruling Queen wie ein Durchbruch in den Wolken auftaucht, wer sonst sollte da erscheinen als die Hauptdarstellerin der schwedischen Melodeath-Dynastie Arch Enemy. „Fall of the universe“, singt Alissa White-Gluz, während sie sich von den Baumwipfeln aus an die ahnungslosen Eindringlinge des Videos heranpirscht. Sogar ihre hochfliegenden Cleans sind voller Verachtung für ihre baldige Beute. „Wir sind nichts Besonderes, wir sind keine Helden“.

Für Savage Lands war es selbstverständlich, sich mit Alissa zu verbünden. Während sie und Dirk mit ihren jeweiligen Bands auf internationalen Tourneen unterwegs waren, sind beide auch Veganer und Tierschützer. „Das ist uns wichtig“, sagt Dirk über die Partnerschaft hinter Ruling Queen. „Natürlich ist es großartig, wenn Savage Lands von einem großen Star wie Alissa unterstützt werden, aber dass sie auch die Philosophie unserer Organisation teilt, macht es noch besser“.

Da Savage Lands und die Arch Enemy-Frontfrau ähnliche Überzeugungen in Bezug auf die Umwelt teilen, entwickelte sich in kürzester Zeit eine organische Songwriting-Chemie. Obwohl Ruling Queen ganz oben auf der Tracklist des Albums steht, war es einer der letzten Songs, den Sylvain und Core-Sänger Poun für Army Of Zhe Trees geschrieben haben. Er kam auch schnell zusammen. Schreddernde Leads, krachende Becken und der dröhnende Bass von Pouns Black Bomb A-Bandkollegen Etienne Treton fügen sich zu einem wütenden Refrain zusammen, der so kraftvoll und frei fließend ist wie ein Wasserfall.

„Die guten Songs kommen in der Regel leicht zusammen“, sagt Sylvain, obwohl Savage Lands bei der Ausarbeitung der Strophen ein wenig Unterstützung von der Namensgeberin des Songs brauchten. „Alissa ist ein echter Profi“, fährt er fort, „sie hat eine sehr analytische Arbeitsweise, versteht aber auch die Macht der Symbole.“ Sie half dabei, die richtige Balance zwischen Pouns fledermausartigem Schrei und ihrem höhlenartigen Knurren zu finden. „Die ganze Welt ist krank vor Angst“, schreien sie unisono, ein knochenzermalmender Refrain, der sich noch lange nach dem Headbangen im Kopf festsetzt.

„Inmitten der Flora und Fauna Costa Ricas zu wandern, ist ein lang gehegter Wunsch von mir“, sagt Alissa. „Dies zu tun, während ich Musik mache und mich für ihren Schutz einsetze, war nicht nur ein Privileg, sondern auch eine Erinnerung daran, dass der wahre Sinn in etwas liegt, das größer ist als man selbst“.

Der Videodreh zu Ruling Queen war nicht immer ein Kinderspiel. Gornoss begleitete Savage Lands und Co. auf einem 10-tägigen Treck durch Costa Rica. Das Aufstellen im Herzen des Dschungels ermöglichte ihnen zwar einen Blick auf eine fleißige Kolonie von Blattschneiderameisen, aber die nächtlichen Dreharbeiten neben einem riesigen, lodernden Lagerfeuer stellten alle auf eine harte Probe. „Es war so heiß“, erinnert sich Sylvain. „Ich konnte meine Gitarre nicht mehr anfassen“.

Kenneth Andrews von Obituary war zwar kein Unbekannter in den Sümpfen, hatte aber leichte Bedenken, sich dem Ausflug des Videoteams anzuschließen. Nachdem er gehört hatte, wie sein Bandkollege John Tardy auf der allerersten Single von Savage Land seinem inneren Primaten freien Lauf ließ, wollte der erfahrene Veteran unbedingt bei Ruling Queen mitmachen. „Als ich den Anruf bekam, kam alles ganz natürlich und schnell zusammen“, sagt Andrews. „Ehe ich mich versah, flog ich nach Costa Rica, um das Video zu drehen“. Der Extrem-Metal-Gitarrist schwitzte bei den Dreharbeiten inmitten der Bestien des Dschungels, aber als er die beruhigende Schönheit des Ökosystems Costa Ricas aus nächster Nähe sah, war er wieder ganz cool.

„Die Erfahrung war sehr surreal“, so Andrews weiter. „Ich werde die Gastfreundschaft und Professionalität der gesamten Crew nie vergessen, ganz zu schweigen davon, dass ich Teil einer sehr wichtigen Bewegung war, deren Tragweite ich ehrlich gesagt nicht verstanden habe, bis ich alle Beteiligten getroffen habe. Mir sind die Augen geöffnet worden … weit!“ Flankiert von Alissas K.O.-Gürtel, zwingt er mit seinem mutigen Solo die Bösewichte des Videos in die Knie.

„Das macht mich wirklich glücklich“, sagt Sylvain. „Es zeigt, dass es möglich ist, die Art und Weise, wie die Menschen über die Natur denken, zu ändern. Unsere Ziele sind realisierbar. Indem wir das Land, das wir kaufen, in Naturschutzgebiete umwandeln, werden Savage Lands einen Präzedenzfall für Umweltaktivismus schaffen. Aber wir müssen zusammenarbeiten und zwar schnell. Die Ökosysteme sind immer noch unter Beschuss. Wenn wir das nicht tun, wird es keine Wildtiere mehr zu retten geben.

Erhebt die Hörner und schließt Euch der Army Of The Trees an, um die gemeinnützige Metallorganisation zu unterstützen.“