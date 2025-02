Papa Roach: kündigen weitere Deutschland-Show an

Papa Roach sind aktuell auf umfangreicher Rise Of The Roach Tour, die Europa, Großbritannien und zwei Etappen in nordamerikanischen Arenen und Venues umfasst. Nach bereits vollständig ausverkauften Shows der vergangenen Wochen in Berlin, Frankfurt, Hamburg und Düsseldorf wurde nun ein weiteres Konzert für den 12.08.2025 in Saarbrücken in der Saarlandhalle angekündigt. Es wird der einzige weitere Headliner-Auftritt neben den kommenden Festivalshows in Deutschland sein!

Der Eventim Presale startet am Donnerstag, 13.02. um 10 Uhr HIER.

03.08.2025 (IT) Mailand – Circolo Magnolia

04.08.2025 (HR) Opatija – Summer Stage

12.08.2025 (DE) Saarbrücken – Saarlandhalle

Auf Tour präsentieren Papa Roach ihre bisher größte Live-Produktion, nehmen die Fans mit auf eine aufregende Reise durch ihren Highlight-reichen Musikkatalog und zelebrieren das 25-jährige Jubiläum des legendären Durchbruchsalbums Infest. Zu den Special Guests der Welttournee zählen Wage War in der EU und Großbritannien sowie Rise Against und Underoath in den USA.

Kürzlich wurde zudem die brandneue Single Even If It Kills Me über ihr eigenes Label New Noize Records/ADA veröffentlicht. Hört den Song HIER und seht das Lyric-Video HIER.

Darüber hinaus haben Papa Roach 20.000 € an den gemeinnützigen Verein Metality gespendet, nachdem alle vier von PRK Dreamhaus veranstalteten Deutschland-Shows innerhalb kürzester Zeit mit über 20.000 Besucher:innen ausverkauft waren.