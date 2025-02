Wombbath: haben neues Album „Beyond The Abyss“ angekündigt

Die schwedischen Death Metaller Wombbath haben ihr neues und insgesamt siebtes Studioalbum Beyond The Abyss angekündigt, das am 14. März 2025 über Pulverised Records auf CD, LP und in digitalen Formaten erscheinen wird.

Das Album wurde im Studio Unbound von Jonny Pettersson aufgenommen, gemischt und gemastert. Das Cover-Artwork stammt von Julian Felipe Mora Ibañez (Consumption, Molder, Witchtrap, etc.).

Macht euch bereit für das bisher aggressivste Material der Band. Es treibt die progressiven Elemente voran, die erstmals auf dem Vorgänger Agma (2021) zu hören waren, führt aber gleichzeitig zu dem am meisten nach alter Schule klingenden Album seit den frühen Tagen von Wombbath. Wo Agma noch recht clean war, ist Beyond The Abyss dunkel, dreckig und in gewisser Weise organischer. Mit einem Fuß in den frühen Tagen des Death Metal und einem Fuß in der Zukunft.

Den Titeltrack der neuen Scheibe gibt es hier zu bewundern:

Die Trackliste findet ihr hier: