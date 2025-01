Amon Sethis: veröffentlichen ihr neues Album „Part III – Dawn Of An Apocalyptic World“ am 21.02.2025 über Season Of Mist

Gegründet im Jahr 2007, entwickelt Amon Sethis Konzeptalben, die auf den 6. und 7. Dynastien der ägyptischen Pharaonen basieren. Ein umfangreiches und reichhaltiges Universum, da nur wenige historische Daten aus dieser Zeit gesammelt und überliefert wurden.

Die Musik von Amon Sethis ist kraftvoll, vielfältig und fesselnd – ein musikalisches Erlebnis, das niemanden unberührt lässt! Die Band hat drei Alben veröffentlicht: Part I: The Prophecy und Part II: The Final Struggle ermöglichten ihnen Auftritte als Vorband für namhafte Gruppen des Genres wie Myrath, Vanden Plas, DGM, Nightmare, Blaze Bayley, Trust, Sortilège und Caligula’s Horse. Ihr neuestes Album, Part 0: The Queen with Golden Hair, wurde 2020 veröffentlicht. Epischer und orchestraler als seine Vorgänger, ist dieses Album ein wahres Juwel und hebt die Band auf ein neues Level.

Herbst 2023: Die Band beginnt mit den Aufnahmen zu ihrem neuen Album, Teil III ihrer musikalischen Odyssee, das am 21.02.2025 über Season Of Mist veröffentlicht wird. Part III – Dawn Of An Apocalyptic World umfasst zehn neue Songs.

Die erste Single, At The Threshold Of Doom, wurde am 01.12.2024 veröffentlicht. Gemischt und gemastert von Simone Mularoni (DGM) im Domination Studio, ist dieses dritte Kapitel kraftvoller und reifer denn je.