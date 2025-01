Employed To Serve: veröffentlichen ihr neues Album „Fallen Star“ am 25.04. via Spinefarm

Employed To Serve, die Vorreiter des britischen Metals, sind mit ihrer brandneuen Single Atonement Feat. Will Ramos von Lorna Shore und dem lang erwarteten neuen Studioalbum Fallen Star zurück, das am Freitag, den 25. April, erscheinen soll.

„We want to fly the flag for heavy metal and the traditions that it holds“, sagt Gitarrist und Songwriter Sammy Urwin, „but at the same time we want to play our part in taking things forward.“

Hier könnt ihr euch die erste Single Atonement anhören. In dem Song ist Will Ramos von Lorna Shore zu hören, der neben seinen gutturalen Growls zum ersten Mal auf einem Album mit cleanen Vocals aufwartet. Der Song baut auf verzerrten Gitarren, stampfenden Rhythmen und einem Solo im Stil von Judas Priest auf, bevor er in das übergeht, was Justine als „Arena-Rock-Refrain“ beschreibt.

„Atonement takes aim at those who try to lord their power over you. The only way to defeat these people is by rising above their behaviour and pushing forward on your own path“, erklärt Sammy. „We wanted to lead with this single because it is the track that encompasses the ethos of Employed To Serve as a whole. We’re strong believers of working hard and not letting life and the negative people in it affect your goals and aspirations.“

Seht euch das Video zu Atonement Feat. Will Ramos hier an:

Das Musikvideo wurde größtenteils in Scranton, PA, gedreht, der Heimat der amerikanischen Mockumentary-Sitcom The Office (US).

Justine fügt hinzu: „The studio was a shrine to the show, and Dwight, which was fun to explore in between filming! We wanted to portray someone in power/authority trying to wear down their captive through aggression. I found it very hard to keep a straight face while choking out Sammy, by take 15 or so I got more into it as the jetlag and hot weather made me feel more unhinged…“

Seit sie sich als Teenager am Stadtrand von London kennengelernt haben, haben Sängerin Justine Jones und Gitarrist und Co-Sänger Sammy ihren Weg fest im Blick. Zunächst ging es ihnen nur darum, mit den lokalen Szene-Bands, die sie bewunderten, mitzuhalten, aber schon bald schlugen sie ihren eigenen Weg ein, Lebenskünstler mit einer Mission, die sich vom wilden Mathcore ihrer frühen EPs zu einem Vollgas-Karrierehoch mit dem 2021 erschienenen Album Conquering entwickelten.

Und jetzt erscheint mit Fallen Star, eine 11-Track-Tour-de-Force, auf der die kollektive ETS-Vision noch weiter verfeinert wird…

Produziert und abgemischt von Lewis Johns, der schon lange hinter dem Mischpult steht, gibt es eine Reihe von Special Guests, darunter Jesse Leach von Killswitch Engage bei Whose Side Are You On? und Serena Cherry von Svalbard bei Last Laugh.

Fallen Star, das dritte Album der Band über Spinefarm, ist eine Platte von schwindelerregender Vielfalt, aber auch eine, die absolut kompromisslos ist. Fallen Star geht bewusst einen anderen Weg als die kathartische Wut des Fan-Lieblings The Warmth Of A Dying Sun (2017) und konzentriert sich auf positive Themen wie das Finden von innerem Selbstvertrauen, das furchtlose Festhalten an Überzeugungen und das Annehmen der Kraft, die in einem engen Bewusstsein fließt.

Fallen Star – Tracklist:

1. Treachery

2. Fallen Star

3. Atonement (Feat. Will Ramos)

4. Breams Me Down

5. Familiar Pain

6. Brother, Stand Beside Me

7. Now Thy Kingdom Come

7. Last Laugh (Feat. Serena Cherry)

8. Whose Side Are You On? (Feat. Jesse Leach)

9. The Renegades

10. From This Day Forward

Der Vorverkauf vom kommenden Album Fallen Star, das in verschiedenen Formaten erhältlich sein wird, hat vergangene Woche begonnen. Pre-Order: hier.

ETS haben jede erdenkliche große Show gespielt, von Bloodstock über Glastonbury in Großbritannien bis hin zum Hellfest, Wacken und Roskilde in Europa. Mit ihrem letzten Album Conquering haben sie als Support der Metal-Boliden Gojira die Arenen in ganz Großbritannien und Europa pulverisiert.

Zum Support von Fallen Star starten Employed To Serve im April mit einer UK-Headline-Tour, bei der sie Celestial Sanctuary und Burner als Special Guests mitbringen, in ein Mammutprogramm für 2025. Die 5-tägige Tournee endet mit ihrem bisher größten Auftritt in London, in der 02 Academy Islington. ETS werden bei einer Vielzahl von europäischen Sommerfestivals auftreten, darunter Graspop (Belgien), Jera On Air (Niederlande) und 2000 Trees (Großbritannien). Details zu weiteren weltweiten Tourneen werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Employed To Serve sind:

Justine Jones – Gesang

Sammy Urwin – Gitarre, Gesang

David Porter – Gitarre

Nathan Pryor – Bass

Casey McHale – Schlagzeug

Employed To Serve online:

