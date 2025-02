Sun: veröffentlicht neue Single „Warrior Riot Grrrl“

Die französisch-deutsche Künstlerin Sun hat ihre neue Single, den Metal-Walzer Warrior Riot Grrrl veröffentlicht. Damit stimmt sie auf ihr lang erwartetes Debütalbum ein, das am 9. Mai 2025 erscheinen und Krystal Metal heißen wird.

Sun schrieb Warrior Riot Grrrl als Hommage an die Riot Grrrl-Bewegung der 90er-Jahre. Der Song ist ein Liebesbrief an all die Frauen, die ihr Inspiration und Kraft geschenkt haben. Das explosive Zusammenspiel von Gitarre und Drums sprüht nur so vor Energie, die Atmosphäre ist typisch für Sun: feelgood, aber brutal!

„Im Musikvideo wollte ich Musikerinnen und Performerinnen zeigen, die ich liebe. Wir sollten keine Angst voreinander haben und uns einem Wettbewerb verweigern. Steht zusammen, bewundert euch gegenseitig und feiert gemeinsam in Brutal Pop-Manier – düster und farbenfroh zugleich“, kommentiert die Künstlerin.

In zwei Jahren hat Sun 120 Konzerte in 18 Ländern auf vier Kontinenten gegeben und damit ihren Status als herausragende Sängerin, Gitarristin, Komponistin und Performerin gefestigt. 2023 trat Sun bei der Pre-Show von Metallica im Stade de France auf. Erst kürzlich gastierte sie im Anschluss an drei deutsche Headline-Konzerte beim Guitar Summit und begleitete Shaka Ponk auf deren Arena-Tour durch Frankreich. Sie sang im französischen Fernsehen bei TV France 2 sowie im nationalen Radio bei France Inter und war bei der renommierten Musiksendung Taratata zu Gast. Ihre vorangegangene Single Free Your Soul schaffte es in internationale Playlists bei Spotify, Apple, Deezer und Amazon.

2025 wird Sun unter anderem auf der Mainstage 2 des Hellfests auftreten. Bereits im März startet sie eine Europa-Tour und wird im Mai auch zwei Headline-Shows in Berlin und Hamburg spielen. Am 9. Mai veröffentlicht Sun ihr Debütalbum Krystal Metal.

Über Sun:

Sun schuf ein Genre, das sie Brutal Pop nennt. Eingängige Melodien treffen auf farbenfrohe Visuals, Screams und Doublebass – Suns Brutal Pop könnte das heimliche Kind von P!nk und Gojira sein.

Sun wurde mit dem FAIR-Preis, dem wichtigsten französischen Preis für moderne Musik, ausgezeichnet und arbeitete an ihrer zweiten EP Brutal Pop 2 (2023) zusammen mit dem dreifachen Grammy-Preisträger Andrew Scheps (Adele, Beyoncé, Metallica, The Mars Volta, Red Hot Chili Peppers).

Auf der großen Leinwand debütierte sie 2021 in einer Hauptrolle in dem Spielfilm Tom Medina von Tony Gatlif, der bei den Filmfestspielen von Cannes 2021 ausgewählt wurde. Im Film schauspielert sie, singt ihre eigenen Songs und spielt ihre funkelnde Telecaster. Außerdem komponierte Sun fünf Stücke des Soundtracks.

Sun online:

Linktree | Instagram | Facebook