Before The Dawn: unterschreiben bei Reaper Entertainment & kündigen Akustik-Album an

Reaper Entertainment ist stolz darauf, die finnischen Melodic-Death-Metal-Legenden Before The Dawn in der Label-Familie willkommen zu heißen! Die Band rund um Mastermind Tuomas Saukkonen hat einen weltweiten Plattenvertrag mit Reaper Entertainment unterzeichnet.

Tuomas Saukkonen erklärt:

„Es gibt keinen besseren Weg, das Jahr zu beginnen, als den Vertrag mit Reaper Entertainment bekannt zu geben, während die Tinte noch feucht ist! Wir sind extrem aufgeregt und freuen uns auf die großartigen Dinge und Zeiten als Teil des „Team Reaper“. Und was für eine elegante und großartige Art, die Fackel weiterzureichen, wenn unsere alten Partner Stay Heavy Records und Reaper sich zusammentun, um eine limitierte Vinyl-Edition von unserer Akustik-Stream-Show im Jahr 2021 zu veröffentlichen!“

Greg Rothermel (Reaper Entertainment) fügt hinzu:

„Dieses Signing ist wieder einmal das beste Beispiel dafür, warum Flori und ich Reaper gegründet haben. Als wir vor fast 15 Jahren bei Before The Dawns damaligem Label arbeiteten, hätten wir uns nie vorstellen können, dass wir die Band eines Tages bei unserem eigenen Label unter Vertrag nehmen würden! Ich denke, manche Dinge sind einfach dazu bestimmt, zu passieren. Wir sind bereit, gemeinsam Großes zu erreichen und heißen diese erstaunlich talentierten Jungs bei Reaper willkommen!“

Zur Feier dieser Zusammenarbeit wird das Akustik-Album Darkness Unplugged – Live At TBA Suvilahti am 28. Februar 2025 über Stay Heavy Records veröffentlicht. Aufgenommen im Jahr 2021 mit der klassischen Besetzung von 2005-2011 – Tuomas Saukkonen (Gitarre), Lars Eikind (Gesang & Bass) und Juho Räihä (Gitarre) – präsentiert dieses einzigartige Album die ikonischen Songs von Before The Dawn in einer intimen und neu interpretierten Form.

Der Vorverkauf hat bereits begonnen, und die streng limitierte Auflage von 400 schwarzen Vinyls ist exklusiv im Reaper Entertainment Online-Shop erhältlich: www.reaper-entertainment.com

Schaut euch das offizielle Video zur Akustik-Version von Insomnia hier an:

Tracklist:

Side A:

1. Insomnia

2. My Room

3. Monsters

4. 4:16 AM

5. Closure

Side B:

1. Unbreakable

2. Hide Me

3. Phoenix Rising

4. My Darkness

5. Deadsong

Doch das ist noch nicht alles! Before The Dawn arbeiten bereits an einem brandneuen Studioalbum, das 2025 über Reaper Entertainment erscheinen wird. Weitere Details dazu werden in Kürze bekannt gegeben!

Zuvor geht die Band aber im April 2025 mit Swallow The Sun auf Tour! Hier sind die bestätigten Termine:

🔸 14.04.2025 – Belgien, Antwerpen – Zappa

🔸 15.04.2025 – Deutschland, Köln – Gebäude 9

🔸 16.04.2025 – Deutschland, Berlin – Cassiopeia

🔸 17.04.2025 – Polen, Posen – 2Progi

🔸 18.04.2025 – Tschechien, Prag – Futurum

🔸 19.04.2025 – Slowakei, Bratislava – Randal

🔸 20.04.2025 – Ungarn, Budapest – Barba Negra

🔸 22.04.2025 – Österreich, Wien – B72

🔸 23.04.2025 – Deutschland, München – Backstage Halle

🔸 24.04.2025 – Schweiz, Aarau – KIFF

🔸 25.04.2025 – Italien, Mailand – Legend

🔸 26.04.2025 – Frankreich, Marseille – Le Molotov

🔸 27.04.2025 – Spanien, Barcelona – Razzmatazz

🔸 29.04.2025 – Spanien, Madrid – Copernico

🔸 30.04.2025 – Frankreich, Toulouse – Le Rex

🔸 01.05.2025 – Frankreich, Nantes – Le Ferrailleur

🔸 02.05.2025 – Frankreich, Paris – Backstage BTM

🔸 04.05.2025 – Niederlande, Tilburg – 013 Next

🔸 05.05.2025 – Niederlande, Amsterdam – Melkweg Max

🔸 06.05.2025 – Deutschland, Hamburg – Logo

Tickets & Infos: https://www.btdmetal.com

Before The Dawn sind:

Tuomas Saukkonen – Gitarre

Paavo Laapotti – Gesang

Juho Räihä – Gitarre

Pyry Hanski – Bass

Folgt Before The Dawn online:

Website

Facebook

Instagram